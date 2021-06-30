Asansör boşluğuna düşen parasını almak isterken, kolu sıkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asansör boşluğuna düşen parasını almak isterken, kolu sıkıştı

Asansör boşluğuna düşen parasını almak isterken, kolu sıkıştı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, asansör boşluğuna düşen parasını almak isteyen Ayşe Ecrin Su Demir'in (10) kolu asansör boşluğuna sıkıştı.

SAMSUN'da, asansör boşluğuna düşen parasını almak isteyen Ayşe Ecrin Su Demir'in (10) kolu asansör boşluğuna sıkıştı. Küçük çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Ecrin Su Demir, 5'inci katta bulunan evine gitmek için apartmanın asansörüne bindi. Demir'in elinde bulundurduğu para, asansör boşluğuna düştü. Parasını almak isteyen Demir'in sağ kolu, asansörün başka bir kattan çağırılması üzerine kabin ve duvar arasına sıkıştı. Küçük kızın sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi küçük kızın kolunu sıkıştığı yerden kurtardı. Ayşe Ecrin Su Demir, olay yerindeki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.


- Samsun
Asansör boşluğuna düşen parasını almak isterken, kolu sıkıştı
Asansör boşluğuna düşen parasını almak isterken, kolu sıkıştı
Asansör boşluğuna düşen parasını almak isterken, kolu sıkıştı
Asansör boşluğuna düşen parasını almak isterken, kolu sıkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1
BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Metin Oktay Emre Kocadağ Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asansör boşluğuna düşen parasını almak isterken, kolu sıkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 18:56:47. #1.15#

title