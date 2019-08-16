Aşağı Saksonya'da "helal kesim" tartışması

16.08.2019 13:57

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin meclis grubu, hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin tamamen yasaklanmasını talep etti. Müslüman ve Yahudi toplumu talebe tepkili.Almanya'daki Müslümanlar tarafından da kutlanan Kurban Bayramı'nın ardından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden gelen bir öneri Müslümanların ve Yahudilerin tepkisini çekti.

Aşağı Saksonya eyalet meclisi CDU grubu, hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin "istisna gözetilmeksizin" yasaklanmasını talep etti.

Bu talebe tepki gösteren Almanya'daki Yahudi ve Müslüman dernekleri hayvanların korunmasına yönelik yasal düzenlemeye dikkat çekti. Söz konusu yasada dini nedenlerle gerçekleştirilen hayvan kesimi için özel bir iznin verilebileceğinin belirtiliyor.

DİTİB: CDU giderek sağa kayıyor

Aşağı Saksonya eyaletinde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyon ortağı olan CDU'dan gelen talebe tepki gösteren derneklerden biri olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı Emine Oğuz, CDU'nun giderek sağa kaymasının kendilerini dehşete düşürdüğünü belirtti. Protestan Haber Ajansı'na (epd) konuşan Oğuz, Aşağı Saksonya'da yaşayan Müslümanların çoğunun halihazırda kestikleri hayvanları uyuşturduklarını, dini nedenlerle uyuşturma işlemini reddedenlerin ise Avrupa'nın başka ülkelerinden ithal edilen etleri tercih ettiklerini ifade etti.

Aşağı Saksonya eyaletinde Müslüman derneklerin ve camilerin çatı örgütü olan Şura derneğinin başkanı Recep Bilge de halihazırda uygulanan yasal düzenlemenin neden ihlal edilmeye çalışıldığını anlayamadığını belirtti.

"Yasaktan Yahudiler de etkilenir"

Söz konusu öneri Yahudi toplumunun da tepkisini çekti. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, eyalet meclisi milletvekillerine hitaben kaleme aldığı mektupta 2018 yılında aşırı sağcı Almanya için Alternatif'ten (AfD) gelen benzer bir öneriyi hatırlatarak, "korkunç bir ittifakın" söz konusu olduğunu ifade etti.

Schuster, CDU'lu milletvekillerini eyalet meclis grubunun kabul ettiği konuyla ilgili öneriyi "anayasa tarafından garanti altına alınan dinin gereklerini yerine getirm" kapsamında geri almaya çağırdı. Yahudilikte boğazı kesilmemiş hayvanların etlerini tüketmenin yasak olduğunu hatırlatan Schuster, olası bir yasağın bu nedenle özellikle Yahudi toplumunu etkileyeceğini vurguladı. Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı, mektubunda ek bir uyuşturma yönteminin de Yahudilikte yasak olduğunu ifade etti. Hayvanların kurban edilme sürecinin detaylı olarak anlatıldığı mektupta Schuster, hayvanın aynı anda uyuşturulup kesildiğini ve bilincini kaybettiği için de hiçbir acı duymadığını savundu.

CDU'nun talebi

Aşağı Saksonya eyalet meclisi CDU grubu hayvanın uyuşturulmadan boğazının kesilmesinin yasaklanmasını istiyor. CDU'nun dün yapılan grup toplantısında, hayvanların bayıltılmadan boğazının kesilmesi işlemine yalnızca hayvanın önceden uyuşturulması halinde izin verilmesine yönelik öneri oybirliği ile kabul edildi. Partinin Aşağı Saksonya eyaleti meclis grup başkanı Dirk Toepffer, "helal (etin) ve uyuşturma işleminin birbiriyle çelişmediğini" savundu.