Aşağı bakmayacağız olayı nedir? Twitter gündem olan #AsagiBakmayacagiz nedir? Aşağı bakmayacağız ne demek? İfadenin doğrusu ne?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanması kararının ardından gündeme gelen aşağı bakmayacağız sosyal medyada, Twitter'da gündem oldu. Peki,"Aşağı Bakmayacağız" nedir? Aşağı bakmayacağız ne demek, ne anlama geliyor? İfadenin doğrusu nedir?

Boğaziçi öğrencilerini gözaltına alındığı sırada Polislerin "Aşağı bak, toplu gezmek yok" dediği iddia edilen payalaşımın yayılmasının ardından #AşağıBakmayacağız etiketi ile yüz binlerce tweet paylaşıldı. Peki, aşağı bakmayacağız nedir? Aşağı bakmayacağız ne ne demek?

AŞAĞI BAKMAYACAĞIZ OLAYI NEDİR?

Olaylarla ilgili sosyal medyada dolaşan bir konu ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aydınlatıldı. Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, bir gruba karşı "Aşağı bak!" dediği iddia edildi. Bu söylem sosyal medyada da tepki çekti, oluşturulan konu etiketi üzerinden binlerce tweet atıldı.

Sinema ve dizi oyuncuları Hazal Kaya, Bülent Emrah Parlak, Rıza Kocaoğlu ile şarkıcı Derya Köroğlu da sosyal medya hesaplarından #AşağıBakmayacağız hashtagi ile paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.

Olaylarla ilgili sosyal medyada dolaşan bir konu ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aydınlatıldı. Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, bir gruba karşı "Aşağı bak!" dediği iddia edildi. Bu söylem sosyal medyada da tepki çekti, oluşturulan konu etiketi üzerinden binlerce tweet atıldı.

İFADENİN GERÇEĞİ "AŞAĞIDAN, AŞAĞIYA DOĞRU!"

Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından olayın iç yüzünü gösteren bir video yayınladı. Videoda, görevlinin aslında toplu halde hareket eden grubu dağıtmak için "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" dediği görülüyor.

"POLİS YALAN VİRÜSÜYLE DE MÜCADELE EDİYOR"

Videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.