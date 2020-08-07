Arzı zehri nedir? Arzı zehri fiyatı ne kadar? Arı zehri ne işe yarar?
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Arzı zehri nedir? Arzı zehri fiyatı ne kadar? Arı zehri ne işe yarar?

Ülkemizde arı zehri üretilmeye başlanmasıyla gündeme gelen arız zehri hakkında vatandaşlar meraklı sorular soruyor. Arzı zehri nedir, arı zehri fiyatı ne kadar ve arı zehri ne işe yarar gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Arzı zehri nedir? Arzı zehri fiyatı ne kadar? Arı zehri ne işe yarar?
07.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:28

Çok değerli olmasıyla dikkat çeken arı zehri özellikleri ile de vatandaşların merak konusu oluyor. Peki, Arzı zehri nedir? Arzı zehri fiyatı ne kadar? Arı zehri ne işe yarar? İşte arzı zehri hakkında merak edilenler…

ARZI ZEHRİ NEDİR?

Arı zehri, camın altına yerleştirilen elektrik telleriyle arılara akım verilmesi sonrası arıların zehrinin cama bırakılmasıyla elde ediliyor.

ARZI ZEHRİ FİYATI NE KADAR?

Gramı yurt dışına 700 lira, kilogramı ise 700 bin liraya satılan arı zehri özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi görüyor.

ARZI ZEHRİ NASIL ELDE EDİLİR?

Arı zehrinin çok değerli bir ürün olduğunu ve çok az toplanabildiğini dile getiren Murat ÜRETİCİAlmışlar, bu yüzden gramla satıldığını belirtti. Bir gram arı zehri elde edebilmek için 15 bin civarında arının çalıştığını anlatan Almışlar yurt dışından taleplerin arttığını söyledi. 500 gram civarında arı zehrini Yeni Zelanda ve Avustralya'ya gönderen Almışlar, bu sezon 1 kilogram arı zehri elde etmeyi hedefliyor.

ARI ZEHRİ NE İŞE YARAR?

Arı zehiri kremi özellikle MS, ekrem romatizimları, bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklarda kullanılıyor. Tedavi edici özelliğinin yanı sıra, kan dolaşımını hızlandırdığı için, dolaşım bozukluğu olan hastalıkları da iyi ediyor. ... Apiterapi tedavisinde, kozmetik alanda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor.

ARI ZEHRİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Nezle

Cilt hastalıkları

Bölgesel sinirsel hastalıklar

İltihaplı eklem romatizması

Kalp ve damar hastalıkları

Sinir hücrelerindeki deformasyonu

Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirici etkisi vardır.

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