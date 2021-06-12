Artvin Valisi Doruk, çay bahçesine girdi çay topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin Valisi Doruk, çay bahçesine girdi çay topladı

İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız - Haberler | Güncel

Artvin Valisi Doruk, çay bahçesine girdi çay topladı Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyü'nü ziyaret etti.

Artvin Valisi Doruk, çay bahçesine girdi çay topladı

ARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyü'nü ziyaret etti. Çay üreticileriyle bir araya gelen Doruk, çay toplayarak üreticilerin sorunlarını dinledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ilçenin Güreşen Köyü'nü ziyaret ederek çay üreticileriyle bir araya geldi. İlçenin en önemli çay üretim merkezlerinden biri olan Güreşen Köyü'nde valiyi karşısında gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ferhat Kolçak isimli vatandaşın Vali Yılmaz Doruk'a "Ben 50 yaşındayım köyde ilk kez bir vali görüyorum" demesi gülümsemelere neden oldu. Vali Doruk, daha sonra köy merkezindeki esnafları ziyaret ederek ardından bir çay ocağında bir araya geldiği köylülerin talep ve sorunlarını dinledi. Yaş çay üretimi ve birinci sürüm çay hasadı hakkında üreticilerden bilgi alan Vali Doruk, devlet olarak her zaman üreticinin yanlarında olduklarını söyledi.

Vali Doruk, daha sonra beraberindekilerle bir çay bahçesine giderek çay hasadı yaptı. Doruk, son olarak Muratlı Köyüne giderek Murat Çay Farikası'nda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Artvin Valisi Doruk, çay bahçesine girdi çay topladı
Artvin Valisi Doruk, çay bahçesine girdi çay topladı
Artvin Valisi Doruk, çay bahçesine girdi çay topladı
Artvin Valisi Doruk, çay bahçesine girdi çay topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız

RİZE 'GECEKONDU TELEFERİK'LER 10 YILDA 18 CAN ALDI
RİZE 'GECEKONDU TELEFERİK'LER 10 YILDA 18 CAN ALDI
'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Babacan Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hasibe Eren Acun Ilıcalı Fatma Turgut Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artvin Valisi Doruk, çay bahçesine girdi çay topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 13:23:16. #1.15#

title