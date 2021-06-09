Artvin lise puanları 2021! Artvin lise (LGS) taban puanları 2021 - Artvin LGS yüzdelik dilimleri
Artvin lise puanları 2021 sayfasından Artvin LGS taban puanları 2021, Artvin lise yüzdelik dilimleri ile Ardanuç Arhavi Borçka Hopa Kemalpaşa Murgul Şavşat Yusufeli'ndeki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....
Artvin liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır
ARTVİN LİSE PUANLARI 2021
Artvin liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|391,5606
|9,42
|1,3
|ARTVİN/ ARHAVİ/ Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|379,2001
|12,03
|3,28
|ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|353,3747
|18,66
|9,7
|ARTVİN/ MERKEZ/ 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|349,6055
|19,76
|5,87
|ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|302,4073
|36,17
|10,6
|ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|264,4088
|54,63
|26,67
|ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|257,8602
|58,43
|24,94
|ARTVİN/ HOPA/ Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|239,9687
|69,64
|10,63
|ARTVİN/ MURGUL/ Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|229,3457
|76,71
|23,4
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