Artvin lise puanları 2021! Artvin lise (LGS) taban puanları 2021 - Artvin LGS yüzdelik dilimleri
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Artvin lise puanları 2021! Artvin lise (LGS) taban puanları 2021 - Artvin LGS yüzdelik dilimleri

Artvin lise puanları 2021! Artvin lise (LGS) taban puanları 2021 - Artvin LGS yüzdelik dilimleri
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Artvin lise puanları 2021 sayfasından Artvin LGS taban puanları 2021, Artvin lise yüzdelik dilimleri ile Ardanuç Arhavi Borçka Hopa Kemalpaşa Murgul Şavşat Yusufeli'ndeki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

Artvin liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır

ARTVİN LİSE PUANLARI 2021

Artvin liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90391,56069,421,3
ARTVİN/ ARHAVİ/ Ertuğrul Kurdoğlu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90379,200112,033,28
ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce60353,374718,669,7
ARTVİN/ MERKEZ/ 15 Temmuz Şehitleri Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90349,605519,765,87
ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce68302,407336,1710,6
ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30264,408854,6326,67
ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30257,860258,4324,94
ARTVİN/ HOPA/ Hopa Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60239,968769,6410,63
ARTVİN/ MURGUL/ Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30229,345776,7123,4
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Artvin lise puanları 2021! Artvin lise (LGS) taban puanları 2021 - Artvin LGS yüzdelik dilimleri - Haberler
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