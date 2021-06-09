Artvin lise puanları 2021! Artvin lise (LGS) taban puanları 2021 - Artvin LGS yüzdelik dilimleri

Artvin lise puanları 2021 sayfasından Artvin LGS taban puanları 2021, Artvin lise yüzdelik dilimleri ile Ardanuç Arhavi Borçka Hopa Kemalpaşa Murgul Şavşat Yusufeli'ndeki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

Artvin liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır ARTVİN LİSE PUANLARI 2021 Artvin liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 391,5606 9,42 1,3 ARTVİN/ ARHAVİ/ Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 379,2001 12,03 3,28 ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 353,3747 18,66 9,7 ARTVİN/ MERKEZ/ 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 349,6055 19,76 5,87 ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 302,4073 36,17 10,6 ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 264,4088 54,63 26,67 ARTVİN/ MERKEZ/ Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 257,8602 58,43 24,94 ARTVİN/ HOPA/ Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 239,9687 69,64 10,63 ARTVİN/ MURGUL/ Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 229,3457 76,71 23,4