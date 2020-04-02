Artvin'in Borçka ilçesindeki karantina uygulaması önceki son hazırlıklar yapılıyor
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Artvin'in Borçka ilçesindeki karantina uygulaması önceki son hazırlıklar yapılıyor

Artvin'in Borçka ilçesi ve Aralık köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında u gece saat 24.00'dan itibariyle karantina altına alınacak.

02.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:09
Artvin'in Borçka ilçesindeki karantina uygulaması önceki son hazırlıklar yapılıyor

Artvin'in Borçka ilçesi ve Aralık köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında u gece saat 24.00'dan itibariyle karantina altına alınacak.

Artvin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık Köyünün 2 Nisan saat 24: 00 itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alınacak olmasının ardından 11 bin 100 nüfuslu ilçede, karantina öncesi anonslarla duyurular yapılıyor. Köylere gidecekler alışverişlerini yaparak 15 gün karantina süreci için son hazırlıkların tamamlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını isteyerek "Bu uygulama virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınmış bir karardır" dedi.

Borçka genelde göç veren bir ilçe olduğu ifade eden Orhan, "İl dışından gelenler arasında bu virüsün yayıldığı söyleniyor. Hastalığın daha çok yayılmaması adına böyle bir karar alındı. Artvin'deki ilçeler içerisinde virüs salgının en yoğun olduğu ilçe olarak belirlendi. Bunları engellemek vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmeleri için Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararı Belediye Başkanı olarak biz de üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Borçka'ya giriş çıkışların kontrollü olacağını yada hiç olmayacağını söyleyen Başkan Orhan, "Duruma göre tespitler yapılacak. İlgili yerlere jandarma ve emniyet güçleri yerleştirilecek. Buradaki amaç insanların yakın temasta bulunmamaları özelliklede sokakta fazla gezmemeleri bizim için oldukça önemli" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini ifade ettiğini söyleyen Orhan, "Genel başkanımıza gerekli bilgileri verdik" şeklinde konuştu.

Öte yandan karantina kapsamında zorunlu haller ve tedarik zincirinin bozulmaması için gerekli tedbirlerin kaymakamlıkça alınacağı ifade edildi. Borçka merkezinden geçen şehirlerarası kara yolunun karantina kapsamı dışında bırakılacağı vurgulandı. Alınan karar doğrultusunda Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş geliş tüm yollarda kontrol kolluk birimlerince sağlanarak kaymakamlığın gerekli gördüğü yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Borçka ilçesinde köyler arası geçiş, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret ikinci bir karara kadar yasaklandı. Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalar, mahalle ve köyleriyle ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu kılınarak görevlendirildi. Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uymasının zorunlu olduğu ifade edilen karantina açıklamasında şöyle denildi:

"Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu vali yardımcısının veya ilgili ilçe kaymakamının onayıyla istisna tutulacak. Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayıyla karantina kurallarından istisna tutulacak." - ARTVİN

Kaynak: İHA

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