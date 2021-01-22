Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı
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Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı

22.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:48
Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yaşayan 8 ev kadını, pandemi sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına jest için açtıkları ev baklavalarını ikram etti.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yaşayan 8 ev kadını, pandemi sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına jest için açtıkları ev baklavalarını ikram etti. 

Yusufeli ilçesinde yaşayan Fatma Demirci, Şenay Arslan, Elif Demirel, Şengül Yıkılmaz, Fatma Dursunoğlu, Funda Güney, Habibe Toprak ve Ebru Kaçmaz, Covid-19 salgını nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına jest yapmak için kolları sıvadı. 8 kadın, imece usulü önce baklava için malzeme aldı, ardından da evlerinde 3 tepsi baklava yaptı. Hazırladıkları baklavaları paketleyen kadınlar, Yusufeli Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına ikram etti. Sürpriz karşısında çok sevinen sağlık çalışanları ise emek veren kadınlara teşekkür etti.

'GECE VE GÜNDÜZ BİZİM İÇİN ÇALIŞIYORLAR'Sağlık çalışanlarının canla başla görevlerini yaptığını söyleyen Fatma Demirci, "Sağlık çalışanlarına minnettarız, onlara moral ve motivasyon verebilmek için arkadaşlarımızla birlikte ev baklavası yaptık. Bugün onları ziyaret edip, baklavaları verdik. Onlara çok teşekkür ediyoruz, gece ve gündüz bizim için çalışıyorlar" dedi.

Sağlık çalışanlarına moral vermek istediklerini ifade eden Elif Demirel ise, "Kendi elimizle açmış olduğumuz baklavaları sağlık çalışanlarına getirdik. Her zaman onların yanındayız. Onları unutmadığımızı göstermek istedik" ifadelerini kullandı.


Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı
Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı
Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı
Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı
Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı
Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı
Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı
Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı
Artvin'de sağlık çalışanlarına ev kadınlarından baklava ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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