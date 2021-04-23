Artvin'de öğretmenlerden çocuklara "23 Nisan" masalı
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Artvin'de öğretmenlerden çocuklara "23 Nisan" masalı

Artvin'de öğretmenlerden çocuklara '23 Nisan' masalı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "23 Nisan Masalı" adlı klip beğeni topladı.

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "23 Nisan Masalı" adlı klip beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlerden oluşturulan, "Anadolu Masalları Ekibi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı etkinliklerle gerçekleştirilen kutlamalarda farkındalık yaratmak amacıyla harekete geçti.

Artvin'in her ilçesinden birer öğretmenin katılımıyla Kurtuluş Savaşı, TBMM'nin açılışı ile 23 Nisan'ın bayram olarak kutlanması masal şeklinde kaleme alındı.

"Karavezir", "Küllü Fatma", "Bit Hatun", "Helvacı Güzeli", "Koca Nine", "Limoncu Kız", "Can Kız" ve "Suskun Sultan" gibi masal kahramanlarına özgü kıyafetler giyinen öğretmenler, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan Masalı"nı seslendirdiler.

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan masal klibi izleyenlerin beğenisini topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, AA muhabirine, çocukların dil ve hayal güçlerinin gelişmesinde masal anlatımının önemli olduğunu söyledi.

Çocuklara masallar yoluyla eğitimler verdiklerini belirten Acar, "Bu etkinliği düzenlerken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımıza bir masalla anlatmak ve kutlamak istedik. İlimizdeki Anadolu Masalı anlatıcısı öğretmenlerimiz, masal kahramanları kılığında çektikleri video ile 23 Nisan Masalını öğrencilerimize anlattılar. Hem de masal kahramanları olarak çocukların bayramını kutladılar. Öğrencilerimizin 23 Nisan'ı masal tadında yaşamları için bu etkinliği yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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