Artvin'de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor

Artvin'de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor Artvin'de çığ nedeniyle kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı Artvin'in Yusufeli ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Nisan ayında da karla mücadeleye devam ediyor.