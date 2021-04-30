Artvin'de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor
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Artvin'de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / ADEM DEMİRKIRAN - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor Artvin'de çığ nedeniyle kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı Artvin'in Yusufeli ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Nisan ayında da karla mücadeleye devam ediyor.

Artvin'de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor

Artvin'de çığ nedeniyle kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Nisan ayında da karla mücadeleye devam ediyor. 2 bin 200 rakımlı Yüncüler köyünde çığ gelmesiyle karla kaplı yolar ekiplerce temizleniyor.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Artvin'de İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar nedeniyle yolu kapalı kalan yüksek rakımlı yaylalar ve köylere ulaşmak için çalışmalarını bahar aylarında da sürdürüyor.

Yüncüler Köyü yaylasına çıkmak isteyen vatandaşlar çığ nedeniyle yolun kapalı olduğu görünce ekiplere haber verdi. Yusufeli İl Özel İdaresi ekipleri çığ nedeniyle kapanan yayla yolunu uzun uğraşlar sonucu yeniden açtı. Ekiplerin zorlu mücadelesi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Artvin'de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor
Artvin'de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor
Artvin'de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor
Artvin'de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM DEMİRKIRAN

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