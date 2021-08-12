Artvin'de heyelan nedeniyle 4 köy ulaşıma kapandı kız istemeye giden aile mahsur kaldı
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Artvin'de heyelan nedeniyle 4 köy ulaşıma kapandı kız istemeye giden aile mahsur kaldı

Artvin'de heyelan nedeniyle 4 köy ulaşıma kapandı kız istemeye giden aile mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kız istemeye giden aile heyelan nedeniyle mahsur kalınca, yardımına İl Özel İdaresi ekipleri koştu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kız istemeye giden aile heyelan nedeniyle mahsur kalınca, yardımına İl Özel İdaresi ekipleri koştu. İş makineleriyle yolu ulaşıma açan ekipler 11 kişilik aileyi kurtarmayı başardı.

Artvin'in Yusufeli ilçesine akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda Bıçakçılar, Özgüven, Balcılı ve Taşkıran köyleri ulaşıma kapandı. Bu sırada Bıçakçılar köyüne kız istemeye giden 11 kişilik aile ve Özgüven köyüne pikniğe giden 10 kişilik grup heyelan nedeniyle mahsur kaldı. Haberi alan ekipler böğle de yoğun bir çalışma başlattı. İlçe Özel İdare ekipleri iş makineleri yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı. Kız istemeye giderken mahsur kalan 11 kişilik aile ve pikniğe giderek mahsur kalan 10 kişilik grup ekiplerce kurtarıldı. Köy yolları ulaşıma açılarak mahsur kalan 21 kişi sağ salim bulundukları yerden ilçe merkezine indirildi.

İlçe Özel İdare Müdürü Mahmut Öztürk burada yaptığı açıklamada, "Yağmur nedeniyle meydana gelen heyelanda 4 köyümüz ulaşıma kapandı. İki farklı bölgede ise 21 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğunu duyunca bizlerde tedirgin olduk. Yolu aça aça gittik, vatandaşlarımıza ulaştık. Şükür iki ekipte kurtarıldı. Durumları iyi, sağlıklı bir şekilde ilçe merkezine ulaştırdık" ifadelerine yer verdi. - ARTVİN

Artvin'de heyelan nedeniyle 4 köy ulaşıma kapandı kız istemeye giden aile mahsur kaldı
Artvin'de heyelan nedeniyle 4 köy ulaşıma kapandı kız istemeye giden aile mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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