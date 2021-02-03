Artvin'de bir kişi valizindeki tarihi eserlerle yakalandı
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Artvin'de bir kişi valizindeki tarihi eserlerle yakalandı

03.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:30
Artvin'de bir kişi valizindeki tarihi eserlerle yakalandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde durdurulan bir otobüsteki yolcu, valizindeki tarihi eserlerle yakalandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde durdurulan bir otobüsteki yolcu, valizindeki tarihi eserlerle yakalandı.

Yusufeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Yeniköy köyünde gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan M.I.B'den şüphelenen ekipler valizinde arama yaptı.

Aramada, valizdeki eşya arasında tarihi eser niteliğinde olan iki haç, bir pirinç bardak ve bir kilden yapılma obje bulundu.

Tarihi eserlere el koyan ekipler zanlıyı gözaltına altı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu

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