Artvin Belediyesi ata tohumlardan yetiştirilen 85 bin fide dağıttı

Artvin'de ata tohumlarından yetiştirilen yaklaşık 85 bin fide vatandaşlara dağıtıldı.

Artvin'de ata tohumlarından yetiştirilen yaklaşık 85 bin fide vatandaşlara dağıtıldı.

Artvin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Artvin Belediyesi ve Artvin Yerel Ata Tohum Derneği iş birliğiyle üretilen biber, domates, patlıcan, salatalık gibi sebze fidelerinin belediye ekiplerince mahallelerdeki üreticilere ücretsiz dağıtıldığı belirtildi.

Fidelerin 2020 yılında Artvin Belediyesinin kurduğu yerel ata tohum seralarında ürettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürüttüğümüz projeyle genetiğiyle oynanmamış 85 bin fideyi, herkes kendi yiyeceğini üretsin diye mahalle mahalle dolaşarak mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşlara dağıttık. Mahalle dağıtımlarında fideleri alamayan vatandaşlar için de belediye binası önünde kurulan stantta dağıtım gerçekleştirdik."

Açıklamada, dağıtımı yapılan 85 bin fidenin dışında 14 bin domates fidesinin de ilçedeki üreticilere dağıtılması için Borçka Belediyesine gönderildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur