Artvin Belediye Başkanı Elçin'den rehavet uyarısı
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Artvin Belediye Başkanı Elçin'den rehavet uyarısı

Artvin Belediye Başkanı Elçin'den rehavet uyarısı
07.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:09

Artvin Belediye Başkanı Elçin'den rehavet uyarısı Belediye Başkanı Demirhan Elçin: "Korona bitti diye 2-3 gündür sokakları doldurduk; Bu davranışlarımız hepimizi çok tehlikeli bir yola sürüklüyor aman dikkat" " 'Koronanın 1.

Artvin Belediye Başkanı Elçin'den rehavet uyarısı

Belediye Başkanı Demirhan Elçin: "Korona bitti diye 2-3 gündür sokakları doldurduk; Bu davranışlarımız hepimizi çok tehlikeli bir yola sürüklüyor aman dikkat"

" 'Koronanın 1. dalgasını yendik' diye, rehavete kapılmayalım; Zorunlu olmadıkça, çarşıya, sokağa çıkmayın"

ARTVİN - Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Korona virüs ile mücadelede Artvin'de bugüne kadar önemli bir başarı sağlandığını ancak son günlerde Artvin halkının rehavete kapılarak 2-3 gündür sokakları doldurmaya başladığını söyledi.

Yeni tip Korona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin'de iki haftayı aşkın süredir vaka görülmüyor. Ancak bu durum ilde rehavete neden oldu. Konuyla ilgili Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un ardından bu kez Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin rehavet uyarısında bulundu. Başkan Elçin, "Kıymetli hemşehrilerim, valilik başkanlığında belediyemiz, resmi kurumlar ve en çok da sizlerin özveri ve sağduyusuyla el birliğiyle Artvinimizde korona vakasını sıfıra indirdik. Fakat 'Artvin'de korona yok' diye 2-3 gündür caddeleri ve sokakları doldurduk. Bu davranışlarımız hepimizi çok tehlikeli bir yola sürüklüyor. Aman dikkat edelim. Korona tehdidi ortadan kalkmamıştır. Tedbirli olmak zorundayız. Koronanın 1. dalgasını yendik diye, Rehavete kapılmayalım. Zorunlu olmadıkça, çarşıya, sokağa çıkmayın. Cadde ve sokaklarda maskesiz gezmeyin. Bir başkasıyla 1,5-2 metrelik sosyal mesafeye uyalım. Son kez sizlere yalvarıyorum. Bir müddet daha sabredelim, dişimizi sıkalım, sonra keşke demeyelim. Her birinizi ayrı ayrı seviyor ve her birinize ayrı ayrı kıymet veriyorum. Evde kal güvende kal, bu güne kadar birlikte başardık bu günden sonrada birlikte başaracağız. Kalın Sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

Artvin Belediye Başkanı Elçin'den rehavet uyarısı

Kaynak: İHA

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