Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplandı
Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi (AROSB) Yönetim Kurulu toplandı.
Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi (AROSB) Yönetim Kurulu toplandı.
Arhavi Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya başkanlık yapan Vali Ömer Doğanay, organize sanayi bölgesini kısa sürede faaliyete geçirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu ise AROSB'un kamulaştırmaları için arazi sahiplerine tebligatlar çıkartılarak uzlaşmaya davet ettiklerini belirtti.
Arhavi ve Artvin'in ekonomisinin canlanması ve özellikle ilçede iş olanakları yaratması amacıyla düzensiz sanayileşen söz konusu bölgede organize sanayi bölgesi kurulması için fedakarlık yapıldığını kaydeden Hekimoğlu, "Hiçbir şekilde değerinin altında bir değerle kamulaştırılarak halkımızın mağduriyetine izin verilmeyecektir." dedi.
AROSB Müdürü Hasan Özpervan, yapılan çalışmalar hakkında müteşebbis heyetine bilgi verdi.
Toplantıya, Arhavi Kaymakamı Hasan Ongu, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Kesim, Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İşletme ve İştiraklar Müdürü Reşat Kamiloğlu, Arhavi Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.