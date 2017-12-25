Arslan'ın "Yapraklar Çiçekler ve Güneş" İsimli Şiir Kitabı Yayınlandı

Adıyamanlı Yazar Mehmet Halit Arslan'ın kaleme aldığı Yapraklar çiçekler ve Güneş isimli şiir kitabının birinci baskısı yapıldı.



"Bizim Yunus, İnceleme, Babil Sokakları 1. Derinden Akan Nehirler isimli şiir kitaplarının ardından Yapraklar Çiçekler ve Güneş isimli şiir kitabının yayınladığını, Adıyaman'da bütün kırtasiye ve kitap evlerinde yer aldığını belirten Arslan, Yapraklar çiçekler ve güneş isimli şiir kitabında sevgi, dostluk, aşk ve güzellik yer aldığını belirtti.



Yazar Arslan, "Adıyamanlı vatandaşlarımızın ve gençlerimizin yakından ilgilendiği sevdiği, dostluk, aşk, güzellik duygularının yer aldığı bir şiir kitabıdır. Bunun yanında yayınlanmış birçok kitabımda mevcuttur. Yılların biriktirdiği deneyimlerin sonucunda yapılan bir çalışmadır.



Adıyamanlı olarak eğitim ve öğretime çok önem vermeliyiz. Okuyan ve okutanlara maddi ve manevi destekte bulunmalıyız. Gençlerimizin, geleceğimiz olduğunu unutmayalım. Manevi duygulara önem vermeliyiz. Kitaplarım Adıyaman'da bulunan bütün kırtasiye ve kitap evlerinde bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ilgiyle ve keyif alarak okuya bilecekleri bir şiir kitabıdır. Bütün vatandaşlara nice güzel yıllar ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini dilerim" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN