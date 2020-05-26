(ARŞİV) Eski Genekurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
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(ARŞİV) Eski Genekurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

26.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:42

22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören İsmail Hakkı Karadayı, Kadıköy Florance Nightingale Hastanesi'nde vefat etti.

Karadayı'nın öz geçmişi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 1932 yılında Çankırı'da doğdu.

Kara Harp Okulu'ndan 1951, Uçaksavar Okulu'ndan 1953 yılında mezun olan Karadayı, 1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargah Subaylığı yaptı.

Karadayı, 1963 yılında Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 12. Tümen İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2. Tümen Topçu Komutanlığında Karargah Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında Proje Subaylığı, Kara Harp Okulu'nda Öğretim Üyeliği ile Lojistik Şube Müdürlüğü, Şam Kara Ataşeliği, 33. Tümen 86. Piyade Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Tuğgeneralliğe 1977 yılında terfi eden Karadayı, Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 28. Piyade Tugay Komutanlığı yaptı.

Karadayı, 1981 yılında Tümgeneralliğe terfi ederek, 39. Piyade Tümen Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı görevlerinde bulundu

İsmail Hakkı Karadayı, 1985 yılında Korgeneral olarak 8. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1989 yılında Orgeneralliğe terfi etti. Karadayı, Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Orgeneral Karadayı, 30 Ağustos 1994'te atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998'de emekliye ayrıldı.

Karadayı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Altın Şeref Madalyası, Güney Kore TONG ILJANG Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Ürdün Birinci Derece İstihkak Nişanı, Fransız Liyakat Nişanı (Commander Dans L'ordre de La Legion D'Honneur) ve ABD Liyakat Madalyası (ikinci kez) sahibiydi.

Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya 14 Nisan 1999'da Trakya Üniversitesi tarafından Kamu Yönetimi dalında "Fahri Doktora" ünvanı verildi.

Seren Karadayı ile evli olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı iki çocuk babasıydı.

28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanı'ydı

Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay Başkanı olarak Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve "Etkileri gerekirse bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına katıldı. Toplantıdan, tarihe "postmodern darbe" olarak geçecek 4 maddelik bildiri çıktı.

28 Şubat süreci yıllar sonra yargıya taşındı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıl süren yargılama sonunda 13 Nisan 2018'de kararını açıkladı.

Sanık eski Genelkurmay Başkanı Karadayı, mahkemede "28 Şubat süreci, bazı çevrelerce söylendiği gibi bir darbe süreci asla değildir." savunmasını yaptı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'yı da suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını, takdiri indirim nedeni kabul ederek cezayı müebbet hapse çevirdi.

(ARŞİV) Eski Genekurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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