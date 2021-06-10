Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de görgü tanığı bırakmamak için öldürmüş
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Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de görgü tanığı bırakmamak için öldürmüş

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | 3. Sayfa

- Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de görgü tanığı bırakmamak için öldürmüş Kayseri'de öldürüldükten sonra tandıra gömülen çift cinayetinde ağabey, yenge ve yeğen adliyeye sevk edildi Kayseri'de kayıp olarak aranan karı kocanın öldürülüp evlerinin bahçesinde bulunan tandırda...

- Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de görgü tanığı bırakmamak için öldürmüş

Kayseri'de öldürüldükten sonra tandıra gömülen çift cinayetinde ağabey, yenge ve yeğen adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'de kayıp olarak aranan karı kocanın öldürülüp evlerinin bahçesinde bulunan tandırda gömülü halde bulunan çift cinayeti aydınlatıldı. Şüpheli Yusuf Turhan'ın arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada ağabeyi Mehmet Turhan'ın kabloyla boğarak, yengesi Firdevs Turhan'ı ise görgü tanığı bırakmamak için öldürdükten sonra tandıra gömdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinde arama yaptı. Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kabloyla boğarak öldürmüş

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, yengesi Necla Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Emniyette sorguya çekilen Yusuf Turhan, cinayeti itiraf ederek, ağabeyini kabloyla boğarak öldürdüğünü söyledi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Ayrıca, bu sırada hastane önünde bekleyen maktullerin yakınları ise şahıslara tepki gösterdi. Bir kişi, "Kardeşini öldürdün, yengemin saçlarını kesip neden öldürüyorsun" diyerek gözyaşı döktü.

Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de görgü tanığı bırakmamak için öldürmüş
Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de görgü tanığı bırakmamak için öldürmüş
Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de görgü tanığı bırakmamak için öldürmüş
Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de görgü tanığı bırakmamak için öldürmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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