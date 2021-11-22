Arpa, nohut ve susamın olumsuz genleri mutasyonla yok edildi

ANTALYA (DHA) - TOHUMLARIN birkaç dakikalığına yüksek frekanslı radyasyona maruz bırakılmasıyla gerçekleştirilen 'bitki mutasyonu' ile arpa, nohut ve susamdaki olumsuz genler yok edildi. Arpa kuraklığa, nohut ise kış soğuğuna dayanıklı hale geldi. Susam da makineli tarıma elverişli oldu. Akdeniz Üniversitesi Antalya Mutasyon Projesi Koordinatörü Prof. Dr. İlhan Çağırgan"Bu bir Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) değildir. Mutasyonları uygun dozlarla amaca uygun bitkileri seçiyoruz. Bu tohumlar, insan sağlığına zararlı değil" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Mutasyon Projesi Koordinatörü ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çağırgan, bitki mutasyonu üzerine uzun yıllardır çalışmalar yapıyor. Çalışmalarla bitki tohumlarının bir miktar radyasyona maruz bırakılarak, mutasyona uğramasını sağlamak ve sonrasında ortaya çıkan bitkinin olumlu yönlerinin üreticiler için kullanılması amaçlanıyor. Bu kapsamda mutasyona uğratılan arpa, nohut ve susamdan elde edilen sonuçlar ise sevindirdi.

Yapılan işlemin doğal olarak yaşanan mutasyon işleminin frekans artırılarak hızlandırılması yöntemi olduğunu anlatan Çağırgan "Bu bir Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) değildir. Mutasyonları uygun dozlarla amaca uygun bitkileri seçiyoruz. Bu tohumlar, insan sağlığına zararlı değildir" dedi.