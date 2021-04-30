Arnavutluk'tan Sputnik V aşısına onay
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Arnavutluk'tan Sputnik V aşısına onay

Arnavutluk'tan Sputnik V aşısına onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Arnavutluk'un Rusya tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısına onay verdiğini ve ülkeye ilk aşı teslimatının yapıldığını açıkladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Arnavutluk'un Rusya tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısına onay verdiğini ve ülkeye ilk aşı teslimatının yapıldığını açıkladı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılamalar devam ederken, Arnavutluk'tan Rusya tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısına onay geldi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Arnavutluk'un Sputnik V aşısına onay verdiği ve aşının ilk teslimatının gerçekleştirildiği kaydedildi. RDIF, "Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Sputnik V Covid-19 aşısını onaylandı. Aşının ilk sevkiyatı çoktan Arnavutluk'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünyada en çok bilinen tıp dergilerinden The Lancet, Sputnik V aşısının Covid-19'a karşı yüzde 91.6 etkin olduğu bilgisinin yer aldığı faz 3 çalışmalarına ilişkin bir analiz yayınlamıştı. Ayrıca Sputnik V, şu ana kadar 64 ülkede onaylandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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