Arnavutluk'ta meclis başkanlığına Lindita Nikolla seçildi - Haberler
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Arnavutluk'ta meclis başkanlığına Lindita Nikolla seçildi

AA / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel
Arnavutluk'ta meclis başkanlığına Lindita Nikolla seçildi

Arnavutluk'ta, 25 Nisan'da yapılan genel seçimin ardından bugün düzenlenen oturumda, Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) Milletvekili Lindita Nikolla, 79 milletvekilinin oyuyla yeni meclis başkanı seçildi.

Arnavutluk'ta, 25 Nisan'da yapılan genel seçimin ardından bugün düzenlenen oturumda, Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) Milletvekili Lindita Nikolla, 79 milletvekilinin oyuyla yeni meclis başkanı seçildi.

Nikolla, milletvekillerinin yemin töreninin düzenlendiği oturumda, 140 milletvekilinden 79'unun desteğini alarak, Arnavutluk'un yeni meclis başkanı oldu.

Ülkede 140 koltuklu meclisten oylamaya 137 kişi katılırken 4 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

Muhalefetteki Demokratik Parti milletvekilleri ise oy pusulalarını yırtarak tepki gösterdi.

Meclisin, prosedürlerin ardından yeni kabinenin oylaması için ayrı bir oturumda toplanması bekleniyor.

Sosyalist Parti, 25 Nisan'daki genel seçimde, 74 sandalye elde ederek üçüncü dönemde iktidarda kalma hakkı kazandı.

Demokratik Parti öncülüğündeki ittifak 59 milletvekili ile ikinci sırada yer alırken, Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) 4, Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise 3 milletvekili çıkardı.

Lindita Nikolla kimdir?

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 22 Ekim 1965'te doğan Nikolla, Tiran Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik dalında yüksek eğitimini tamamladı.

Ülkede farklı yerel ve merkezi yönetimlerde görevlerde bulunan Nikolla, Edi Rama başbakanlığındaki geçmiş hükümetlerde Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı görevini de yürüttü.

Nikolla, SP milletvekilliği görevinde de bulunmuştu.

AA / Fatjon Cuka - Son Dakika Haberleri
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Haber: Arnavutluk'ta meclis başkanlığına Lindita Nikolla seçildi - Haberler
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