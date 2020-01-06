Üzerine kumaş balyaları devrilen kişinin korkunç ölümü kamerada!
Haberler » 3. Sayfa » Üzerine kumaş balyaları devrilen kişinin korkunç ölümü kamerada! - Haberler

Üzerine kumaş balyaları devrilen kişinin korkunç ölümü kamerada!

İstanbul Arnavutköy'de nakliyecilik yapan Hasan Kütük isimli vatandaş, fabrikada boşaltmak istediği kumaş balyalarının üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

06.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:43

Arnavutköy'de, kamyon kasasındaki kumaş balyalarının üzerine devrildiği kişi hayatını kaybetti. Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÜZERİNE KUMAŞ BALYALARI DEVRİLDİ

Olay, önceki gün İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Nakliyecilik yapan (56), fabrikada boşaltmak üzere bir kamyon kumaş getirdi. Hasan Kütük, kumaş balyaları üzerindeki brandanın iplerini çözmeye başladı. Bir tarafın iplerini çözüp diğer tarafa geçen Hasan Kütük'ün üzerine bir anda kumaş balyaları devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı fark eden fabrikadaki çalışanlar, Hasan Kütük'ün yardımına koştu. Hasan Kütük, çalışanlar tarafından kumaş balyalarının altından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kütük kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA

Kumaş balyalarının devrilme anı fabrikanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Hasan Kütük'ün brandaların iplerini çözerek kamyonun etrafında yürümesi, kumaş balyalarının üzerine devrilmesi ve etraftakilerin onu balyaların arasından çıkarıp götürmeleri yer alıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Üzerine kumaş balyaları devrilen kişinin korkunç ölümü kamerada!
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler