ARNAVUTKÖY'DE SİTE SAKİNLERİ AİDATA ZAM YAPAN YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ

ARNAVUTKÖY'de Hadımköy 4. Etap TOKİ konutlarında site yönetiminin aidatlara yaptığı zammı site sakinleri protesto etti. Protesto sırasında site sakinleri ile yönetim arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine siteye polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafın arasında önlem aldı. Site sakinlerinin zaman zaman 'yönetim istifa' şeklinde slogan attığı görülürken kısa süreli arbede yaşandı.

ARBEDE YAŞANDI

Olay Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerinde 18 blokta 792 dairenin bulunduğu Hadımköy 4. Etap TOKİ konutlarında yaşandı. İddiaya göre, site yönetimi 145 lira olan aidata yüzde 66 oranında zam yaptı. Aidatların yükselmesine karşı çıkan site sakinleri ile yönetim arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine siteye polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafın arasında önlem aldı. Site sakinlerinin zaman zaman 'yönetim istifa' şeklinde slogan attığı görüldü. Site yönetiminden bir kişi açıklama yaptığı sırada bir anda arbede çıktı. Çıkan arbede polis ekipleri tarafından kısa sürede bastırıldı. Olay yerine gelen çevik kuvvet polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Ayrıca binanın sığınak olarak kullanılan bölümlerinde duvarların bazı yerlerinin hasarlı bazı yerlerinin ise boyasının döküldüğü görülürken, gider borularından ise atık suların aktığı görüldü.

BURADA YAŞAYANLAR ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN İNSANLAR

Sitede oturan Erdoğan Gündoğan, "Buradaki anlaşmazlık site ile alakalı bir durum. site yönetimi 145 liralık aidatı 245 liraya çıkardılar. Burada yaşayanların hepsi asgari ücretle el işinde çalışan insanlar. Bu kadar para çok. Biz istemiyoruz. Bıraksınlar gitsinler başka biri gelsin. Zam yapacaksa da başka biri yapsın. Biz hakkı ne is o kadar zam yapılsın istiyoruz. Burada güvenlik var herkes elini kolunu sallayarak içeri giriyor. O zaman güvenlik neden var" dedi.

ENVANTER DEFTERİNİ VERMEDİLER

Ayşe Arslan isimli bir site sakini ise, "Biz dün akşam envanter defterini istedik ama vermek yerine burada istifa etmemek için adeta uğraşıyorlar. İstifa etmemelerinin sebebi ise gelir gider tablosunu açıklayamamalarıdır" dedi.