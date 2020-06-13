Arnavutköy'de normalleşme adımları firmaları harekete geçirdi Arnavutköy'de normalleşme adımları firmaları harekete geçirdi İlçede bulunan bir firma 150 yeni işçi istihdam etti Arnavutköy'de normalleşme adımları ile birlikte kapılarını yeniden açan firmalar bir yandan da yeni işçi alımlarına başladı.

Arnavutköy'de normalleşme adımları firmaları harekete geçirdi

İlçede bulunan bir firma 150 yeni işçi istihdam etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de normalleşme adımları ile birlikte kapılarını yeniden açan firmalar bir yandan da yeni işçi alımlarına başladı. İlçede faaliyet gösteren bir firma, Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi'ni üzerinden başvurularını yapan yaklaşık 300 kişiden 150'sini istihdam etti.

Arnavutköy'de bir lojistik firması normalleşme adımları kapsamında yeni işçi alımlarına başladı. Bu kapsamda 150 kişi istihdam etmek isteyen firma yetkilileri, ABİM üzerinden başvurularını yapan yaklaşık 300 kişi ile Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi. Adayların kültür merkezinden içeri girerken Covid-19 tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü, dezenfektan verildi ve maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Salonda da sosyal mesafe kuralına göre oturan adaylara öncelikle firma yetkilileri tarafından toplu olarak bir bilgilendirme yapıldı. Daha sonra bilgi sahibi olan adaylardan firma ile çalışmaya olumlu bulanlar dağıtılan formu doldurdu. Formu dolduran adaylar ile sahnede birebir ön görüşme yapıldı.

"Şartları uyan 150 kişi yakında işine başlayacak"

ABİM uzunca yıllar Arnavutköy'de iş arayanlara hizmet veren önemli bir kuruluş olduğunu belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "ABİM sadece müracaat edenlere değil onların ailelerine de hizmet veren değerli bir kuruluşumuzdur. Bu zamana kadar binlerce insanımızın iş bulmasını sağladı. Nazik bir dönemden geçtik ve bu süreçte bazı insanlarımız sıkıntılar yaşadı. Hükümetimizin sağladığı güzel imkanlar oldu. Arnavutköy'de bulunan iş adamlarımızın bize gelerek işçi çalıştırmak istediklerini gördük. ABİM işveren ile iş arayanı bir araya getiriyor. Sağlam temelli iş bulmanın gereklerini yerine getiriyor. Yaklaşık 300 vatandaşımız müracaat etti. Şartları uyan 150 kişi yakında işine başlayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Görüşmeye katılan adaylardan Ayşegül Suiçmez "İş görüşmemiz güzel geçti. Gayet samimiler. Güzelce anlatıp bilgi verdiler. Şimdilik olumlu görünüyor. Başlamayı düşünüyorum eğitim de veriyorlar sonuçta. İlk etapta taşeron firma üzerinden alacaklar. Daha sonra da kendi bünyelerine alacaklarmış. Performansa göre" dedi. Bir diğer aday olan Cihan Çınar ise "Görüşmenin olumlu geçtiğini düşünüyorum. Zor durumdayız 6 aydır işsizim. Ülkemizin bize daha çok destek vermesi lazım. Asgari ücret verecekler. Böyle bir organizasyon düzenlenmesi belediyemiz adına da iyi bir şey" dedi.

Kaynak: İHA