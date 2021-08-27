Arnavutköy'de hırsızların dadandığı arıcı ağaçlara foto kapan yerleştirdi
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Arnavutköy'de hırsızların dadandığı arıcı ağaçlara foto kapan yerleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de arıcılık yapan bir kişiye hırsızlar dadandı.

Arnavutköy'de arıcılık yapan bir kişiye hırsızlar dadandı. Kovanların olduğu kısma giren hırsızlar hem kovanları devirip zarar verdi hem de içeride bulunan ekipmanların hepsini çaldı. Hırsızların yerine dadanmasıyla isyan eden arıcı hırsızları yakalamak için ağaçlara foto kapan yerleştirdi tekrar gelen hırsızların hırsızlık anını görüntüledi polis her yerde hırsızları arıyor. Hırsızların kovanları devirip içindekileri çalma anı kamerada.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda arazi kiralayarak yaklaşık 6 yıldır arıcılık yapan Halil Yılmaz arıcılık yaptığı yere dadanan hırsızlardan illallah etti. Dört beş defa hırsızların hedefi olan Yılmaz çareyi üretim yaptığı tesisin etrafına foto kapan döşemekte buldu. Foto kapanları yerleştiren arıcı daha sonrasında tekrardan gelen hırsızların görüntülerini foto kapan ile kaydedip polise teslim etti. Polis her yerde kovanları devirip zarar veren ve bütün ekipmanları çalıp kayıplara karışan 3 hırsızı arıyor.

Defalarca kez hırsızların hedefi olan arıcı Halil Yılmaz, "Bizim buraya hırsızlar 4 veya 5 kere geldiler ben emniyete bildirdim ama bir çözümü olmadı. Benim başka bir gelirim yok ben burada arıcılık ile geçimimi sağlıyorum ama başka para kazandığım inanın hiçbir şey yok emekli de değilim şuan 35-30 bin TL'lik zararım var ne yapayım ben. Biran önce burada bu hırsızların bulunmasını istiyorum biz arıcılar ormanlık alanda olduğumuz için Allah'a emanetiz, emniyetimiz yok en azından bize izin verseler etrafı çevirebilsek kendi güvenlik önlemlerimizi almaya çalışsak. Devletimiz her türlü desteği veriyor yapmaya çalışıyoruz ama bu tür olaylar hevesimizi kırıyor. Devlet hibe veriyor mesela ben bu sene hibe alamadım çünkü devletime bir şey üretemedim ki utandım almaya. Biz artık bu işle nasıl başa çıkacağız inanın bilmiyorum. Tamam bütün ekipmanları çalsınlar bir şey demiyorum ama bu bal kovanlarından ne istediler bu arılardan ne istediler bu beni çok üzüyor gerçekten" şeklinde konuştu.

(Batuhan Toprak/İHA)

Arnavutköy'de hırsızların dadandığı arıcı ağaçlara foto kapan yerleştirdi
Arnavutköy'de hırsızların dadandığı arıcı ağaçlara foto kapan yerleştirdi
Arnavutköy'de hırsızların dadandığı arıcı ağaçlara foto kapan yerleştirdi
Arnavutköy'de hırsızların dadandığı arıcı ağaçlara foto kapan yerleştirdi
Arnavutköy'de hırsızların dadandığı arıcı ağaçlara foto kapan yerleştirdi
Arnavutköy'de hırsızların dadandığı arıcı ağaçlara foto kapan yerleştirdi
Arnavutköy'de hırsızların dadandığı arıcı ağaçlara foto kapan yerleştirdi
Arnavutköy'de hırsızların dadandığı arıcı ağaçlara foto kapan yerleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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