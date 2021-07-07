ARNAVUTKÖY'DE BALKONDA HALI SİLKELEYEN KADIN 3. KATTAN DÜŞTÜ
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ARNAVUTKÖY'DE BALKONDA HALI SİLKELEYEN KADIN 3. KATTAN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de bir apartmanın 3. katında oturan yabancı uyruklu Betül Dali iddialara göre evinin balkonunda halı silkelerken dengesini kaybederek yere düştü.

ARNAVUTKÖY'de bir apartmanın 3. katında oturan yabancı uyruklu Betül Dali iddialara göre evinin balkonunda halı silkelerken dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan kadın önce Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Betül Dali isimli yabancı uyruklu kadın, balkonda halı silkelemek istedi. Oturduğu apartamanın 3. katında bulunan evinin balkonunda halı silkeleyen kadın dengesini kaybederek düştü. Kaldırıma düşen Dali'yi ailesi ve komşuları, otomobile bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 25 yaşındaki Dali'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE BALKONDA HALI SİLKELEYEN KADIN 3. KATTAN DÜŞTÜ
ARNAVUTKÖY'DE BALKONDA HALI SİLKELEYEN KADIN 3. KATTAN DÜŞTÜ
ARNAVUTKÖY'DE BALKONDA HALI SİLKELEYEN KADIN 3. KATTAN DÜŞTÜ
ARNAVUTKÖY'DE BALKONDA HALI SİLKELEYEN KADIN 3. KATTAN DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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