Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi (AFEM) Açıldı

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - Deprem, sel ve yangın anlarında bilinçli müdahale için en etkin eğitimin verileceği afet eğitim merkezi, hayata geçirildi. Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın katılımıyla açılan alan da gönüllü bireylerde eğitim alabilecek.

Afet konusunda birçok alanda çalışma yürüten Arnavutköy Belediyesi, son olarak ARKUR ekibinin ve gönüllük esasına dayalı vatandaşların afet konusunda eğitim alacakları Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi'ni (AFEM) hayata geçirdi.

Bolluca 'da oluşturulan Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi açılışına; Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar katıldı.

AFEM'in açılışının gerçekleşmesinin ardından Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz merkezi gezerek, bilgi aldı. Daha sonra AFAD ve ARKUR tarafından düzenlenen arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

ARKUR'a Bağlı Gönüllük Sistemi Kuruldu

Ülkemizin deprem bölgesinde olması ve oluşabilecek yangın, sel ve doğal afet gibi durumlarda vatandaşların ilk elden olay yerine bilinçli müdahale etmesi için ARKUR'a kayıt olan gönüllü vatandaşlar ve ARKUR Ekibi; AFEM'de eğitimlerine devam edecekler. Özellikle Arnavutköy'de oluşabilecek olası doğal afetler için önlemler alan ARKUR, yeni gönüllüleriyle ilçede oluşabilecek zararları en aza indirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Arnavutköy Belediyesi; afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla; gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ARKUR'un ve vatandaşların el ele vererek güçlü bir dayanışma içerisinde çalışabileceği Gönüllülük Sistemi'ni kurdu.

AFEM'de Neler Var

3000 m² açık alan ve 200 m² kapalı alan içerisinde kurulu olan AFEM, çok amaçlı sınıf, afet farkındalık sınıfı, uygulamalı afet eğitim modülleri, eğitmen odası ve kafeteryadan oluşuyor.

Çok Amaçlı Sınıf

Sanal gerçeklik uygulaması ile yangın söndürme simülasyonu ve deprem simülasyonu yapılabilmekte. Sağlık Bakanlığının öngördüğü sınıf düzeni sayesinde Temel ilkyardım eğitimi ve temel arama kurtarma eğitimlerinin teorik ve bazı uygulamaları yapılabilmektedir.

Afet Farkındalık Sınıfı

Sınıf içerisinde hem sunum yapılabilmekte hem de sınıfta oluşturduğumuz ev ve mutfak köşesi ile eğitim sonrası katılımcılar birebir olarak öğrendiklerini uygulama imkanı bulabilmektedir. Afet öncesi afet anı ve afet sonrasına ilişkin neler yapılmalı ve neler yapılmamalı uygulama imkanı bulabilmekteler.

112 Acil Arama Modülü

İçişleri Bakanlığınca yakın zamanda hayata geçirilen tüm acil aramalar için tek numara (112) uygulamasının yer aldığı modüldür. Kursiyerler gerçek arama yapar gibi acil arama yapabilir ve adres bilgilerini verebilirler.

Fay Hattı Modülü

Deprem meydana geldiğinde yer hareketlerinin nasıl meydana geldiğini görme imkanı sunmak için tasarlanan modüldür. Modül üzerinde gerek düşey gerekse yanal atımlı fay hatlarının hareketlerini uygulamalı gösterebilmekteyiz

Bina Salınım Modülü

Depremin meydana gelmesiyle farklı tasarlanan binaların depremin s ve p dalgalarına nasıl tepki verdiğini gösterebilmek için tasarlanan modüldür. Modül üzerinde 3 farklı tasarım yer almaktadır.

Afet Bilgi Kiosku

Kursiyer ve öğrencilerin afet bilgilerini test edebileceği bilgi kioskudur. Artırılabilir 150 adet soru içerisinden rastgele 15 soru çekip sormaktadır. Test sonunda doğru, yanlış cevapları sonuç ekranında gösterebilmektedir

Yangın İstasyonu

Sınıflarda verilecek olan yangın eğitiminin ardından uygulamalı eğitimin yapılacağı istasyondur. Bu istasyonda yangın söndürücülerin nasıl kullanıldığı, rüzgar yönü tayini, kullanılan materyaller (hortumlar, nozıllar, lanslar, yangın battaniyesi vb. ) hakkında bilgilerin verildiği ve uygulamalı eğitimin yapıldığı yerdir.

Kuyudan Kurtarma İstasyonu

Kuyuda veya mağarada mahsur kalmış insan veya diğer canlıların nasıl kurtarılacaklarının simüle edildiği istasyondur. Bu istasyonda kuyu veya mağaranın dibinde havadan ağır bazı zehirli ve boğucu gazların (Metan vb. ) öldürücü etkisine dikkat çekilip neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterilecektir. Böyle bir olayda kişisel koruyucu ekipman (gaz ölçüm cihazı, oksijen seviye tespit cihazı, temiz hava tüpü seti vb. ) olmadan hemen kazazedeye müdahale etmememiz gerektiği gösterilecektir.

Tırmanma Kulesi

Arama Kurtarma müdahale yöntemlerinden biri olan yüksekte çalışma uygulamalarının yapılabildiği eğitim kulesidir. Merkezimizden eğitim talep eden tüm Arnavutköy Belediyesi afet gönüllülerine, Sivil toplum kuruluşlarına, ARKUR ekip personeline ve öğrencilerimize, eğitim talep eden grubun kapasitesine göre her türlü yüksek irtifada kurtarma ve ip operasyonlarının yapılabildiği istasyondur.

Enkaz İstasyonu

Olası bir afet anında ağır hasar görmüş binaların enkaz halinin simüle edildiği gerçek bir enkaz istasyonudur. Bu istasyonda enkazın nasıl oluştuğu, oluşan enkazda yaşam alanlarının nereleri olabileceği, bu alanlardan kazazedelerin nasıl çıkarılacağı, müdahale yöntemleri, enkaza yaklaşma prosedürleri, olay yeri güvenliği, olay yeri yönetimi, çevre güvenliği vb. konularda yerel afet gönüllülerimize ve ARKUR ekibine uygulamalı olarak öğrenci ve kursiyerler için teorik eğitim verilecektir.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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