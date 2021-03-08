Armutçuk'taki grizu faciasının 38. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğünde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 maden işçisi törenle anıldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Armutçuk Müessesesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kuralların uygulanmasında yaşanılan olaylardan ders alınması gerektiğini söyledi.

O dönemde maden ocaklarında yaşanan kazaların teknolojinin yeterince kullanılmamasından kaynaklandığına dikkati çeken Çorumluoğlu, "Kazalardaki insan faktörünü minimuma indirebilmek için dikkatli ve kurallara uygun hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da bu tür anma programlarında kelimeleri cümlelere dökmenin travmayı yaşamış bir insan olarak zor olduğunu ifade ederek, "Kozlu ve Armutçuk'taki kazalarda mutlaka dikkat edilmesi gereken hususun, ikisinin de o günkü şartlarda atmosferik basınçlardaki ani düşüşlerin olduğu şartlardır. Bu şartları biz şu an biliyoruz. Ani basınç düşümünde tüm idareciler olarak aman dikkat edin diyoruz." diye konuştu.

"Taş kömürü üretiminin artırılması, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ise kuruma dönem dönem işçi alındığını ancak emeklilik nedeniyle işçi sayısının düştüğüne işaret ederek, "Yerli ve milli kaynaklarının üretilmesinden bahsedildiği bir dönemde taş kömürü üretiminin artırılması için atılacak adımlar, dışa bağımlılıktan ülkemizi kurtaracaktır. TTK'nin tam kapasiteyle istikrarlı şekilde çalışabilmesi için TTK Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmelidir." ifadelerini kullandı.

???????CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da hayatını kaybeden madencileri rahmetle andı.

Törende, faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, mevlit şekeri dağıtıldı.

Törene, belediye başkanları, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra GMİS yöneticileri ve madenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş