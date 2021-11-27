Armağan Çağlayan'dan "Çok kilo almışsınız" diyen takipçisine çok konuşulacak cevap: Eve giderken siz mi taşıyorsunuz
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Sivri diliyle tanınan ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, "Çok kilo almışsınız" diyen takipçisine verdiği "Siz mi taşıyorsunuz eve giderken" yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.
YouTube'da yayınlanan programlarıyla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir kediyle çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Çağlayan, fotoğrafına kilosuyla ilgili yorum yapan takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.
"EVE GİDERKEN SİZ Mİ TAŞIYORSUNUZ"
Sivri diliyle bilinen Armağan Çağlayan, "Armağan Bey çok kilo almışsınız aman dikkat" yorumunu görünce sessiz kalamayarak "Siz mi taşıyorsunuz eve giderken" cevabını verdi.
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