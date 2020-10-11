Arkadaşlarıyla inatlaşınca Kahramanmaraş'ta muz yetiştirdi

Kahramanmaraşlı sera imalatçısı Mehmet Karakaya, arkadaşlarının memleketinde muz yetiştiremeyeceğini söylemelerine tepki olarak yaptığı serada muz üretmeyi başardı.

TUNAHAN AKGÜN -Kahramanmaraşlı sera imalatçısı Mehmet Karakaya, arkadaşlarının memleketinde muz yetiştiremeyeceğini söylemelerine tepki olarak yaptığı serada muz üretmeyi başardı.

Yaklaşık 30 yıl emek verdiği kaynakçılık mesleğinin ardından askerlik yaptığı dönemde öğrendiği sera imalatçılığına yönelen Karakaya, muz yetiştiriciliğine merak sardı.

Vatani görevini yaptığı Mersin'in Anamur ilçesinde öğrendiği muz yetiştiriciliğini, memleketi Kahramanmaraş'ta yine kendi elleriyle kurduğu serada yapmaya karar verdi.

Arkadaşlarının "Burada olmaz, yetişmez, yapamazsın" telkinine rağmen merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy mevkisinde 2 dönümlük alanda üretimine başlayan Karakaya, ilk ürünlerini almanın sevincini yaşıyor.

Yaklaşık 500 muz fidanını olan ve geçen yıl diktiği fidanlardan meyve alan Karakaya, AA muhabirine, yıllar önce Mersin'in Anamur ilçesinde sera kurulumunda çalışırken muzun yetişmesinden etkilendiğini ve memleketinde muz yetiştirmenin hayalini kurduğunu anlattı.

Hayalini çevresindeki arkadaşlarıyla paylaştığını, Kahramanmaraş'ta muz, ejder meyvesi ve çeşitli tropik meyveler yetiştireceğini söylemesi üzerine arkadaşlarının kendisine güldüğünü ve "Burada yetişmez, paran mı çok?" dediklerini ifade eden Karakaya, bu sözler üzerine azminin daha da arttığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ın ikliminin geçmişe göre değiştiğini, kentin dört bir yanının göletlerle çevrili olduğunu, iklimin de ılımanlaştığını bu nedenle muzun yetişeceğini düşündüğünü dile getiren Karakaya, 2 dönümlük serada ektiği fidanların meyve vermeye başlamasıyla büyük mutluluk yaşadığını kaydetti.

Arkadaşlarını seraya davet etti

Karakaya, ağaç başına 70-80 kilogramdan toplam 4 ton ürün beklediğini, serada yetiştirdiği muzu gören çiftçilerin kendisini ziyarete geldiğini, bölgedekilere örnek olduğunu belirtti.

Karakaya, şöyle konuştu:

"Muz yetişmez' diyen arkadaşlarımızı serama muz yemeye davet ettim. Muzların fotoğraflarını çekip kendilerine gönderdim. Utandıklarından serama gelemediler ama gittiğim yerlerde 'Mehmet Bey girişimci olduğundan dolayı, hedefini başardı. Biz takdir ediyoruz.' dediler. Mesaj gönderdiler. Takdirle karşıladılar, teşekkür ettiler. Yurt içi ve yurt dışından çok arayan ağabey ve kardeşlerim var. Kahramanmaraş'ta burayı görüp Onikişubat ilçesinde yer hazırlayanlar var. Bir aydır komşu illerden yanımıza gelenler oluyor. Şanlıurfa'dan 3-4 iş adamı geldi. Gaziantep'ten gelen ağabeyimin projesini başlattım. Fırat Nehri'nin kenarında 100 dönüm dikmeyi planlıyor. Malatya'dan, Adıyaman'dan, Hatay'dan geldiler. Komşu illere de örnek oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün