ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'ü, 2012 yılında çalıştığı esnaf lokantasındaki iş arkadaşları anlattı.

İZMİT'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'ü, 2012 yılında çalıştığı esnaf lokantasındaki iş arkadaşları anlattı. Can'ı televizyonda gördüklerinde çok şaşırdıklarını ifade eden iş arkadaşı Ahmet Torun, O zamanlar ailesi olduğundan haberi yoktu, biz ailesini bulduğu için çok mutlu olduk inşallah kendisi için daha hayırlı olur dedi.

İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'ün, yıllar önce birlikte çalıştığı Ahmet Torun, kendilerine kimsesiz olduğunu söylediğini anlattı. Torun, 2012 yılında Can bize başvurdu biz de kendisini işe aldık. Güzel bir insandı, çalışkandı. Oradan bir tanışıklığımız olmuştu daha sonra kendisini televizyonda gördük. Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu duyunca çok şaşırdık. O zamanlar yurtta kaldığını ve kimsesi olmadığını biliyorduk. 1 sene burada çalıştıktan sonra ayrıldı. O zamanlar ailesi olduğundan haberi yoktu, biz ailesini bulduğu için çok mutlu olduk inşallah kendisi için daha hayırlı olur dedi.

'ASKERE GİDECEĞİNİ SÖYLEYEREK AYRILDI'

Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra askere gitmek için işten ayrıldığını belirten iş arkadaşı Zafer Günay ise, Can kardeşimiz buraya gelerek iş aradığını söyledi. Biz de kendisiyle oturup konuştuk. Bize yetiştirme yurdundan ayrılacağını söylemişti. Kendisine sahip çıktık, 2012 yılında yaklaşık bir sene beraber çalıştık. Birbirimize destek olduk. Kendisini televizyonda görünce çok şaşırdık, çok sevindik. Bir ailesi olduğunu öğrenmiş. Askere gideceğini söyleyerek buradaki işinden ayrıldı. Çalışkan biriydi, bize çok yardımcı oldu, hep beraber ağabey kardeş gibi çalıştık daha sonra da buradan ayrıldı.

ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI
ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI
ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI
ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI
ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI
ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI
ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI
ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI
ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Vladimir Putin Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Deniz Akkaya Serdar Ortaç Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Marcao Gervinho Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ARKADAŞLARI, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ ÇIKAN CAN'I ANLATTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.08.2021 11:47:08. #1.13#

title