Arkadaşları bile fark etmedi! Sahte doktor, 8 ay boyunca hastanede muayene yaptı
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Arkadaşları bile fark etmedi! Sahte doktor, 8 ay boyunca hastanede muayene yaptı

Arkadaşları bile fark etmedi! Sahte doktor, 8 ay boyunca hastanede muayene yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Avustralya'da akıllara durgunluk verecek cinsten bir olay yaşandı. Koronavirüs salgını sürecindeki doktor eksikliğini fırsat bilen kadın, kaçak olarak girdiği hastanede 8 ay kayıtsız muayene yaptı. Bu durum, diğer doktorlar tarafından da fark edilmedi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sidney kentinde salgın döneminde kaçak olarak hastaneye giren 27 yaşındaki bir kadının, 8 ay boyunca doktormuş gibi çalışması skandal yarattı. Diğer doktorların bile farkına varmadığı kadının foyası, resmi kayıtlarda adı geçmemesinin ardından gün yüzüne çıktı.

İNCELEMELER SIRASINDA ÖĞRENİLDİ

Genç kadın, kendini doktor gibi gösterip koronavirüs salgını sırasında 8 ay boyunca hastanede çalıştı. Bankstown-Lidcombe Hastanesinde yaşanan olayda, hastane yönetimi yapılan incelemede kadının Avustralya Sağlık Düzenleme Kurumu'na (AHPRA) kayıtlı olmadığını fark etti.

AMİRLERİNİN DENETİMİNDE ÇALIŞTI

Hastane sözcüsü skandal olaya yönelik yaptığı açıklamada, Ocak ayında işe başlayan kadının, geçtiğimiz pazartesi günü durumun öğrenilmesiyle görevinden derhal uzaklaştırıldığını belirtti. Sözcü, sahte doktorun 8 ay boyunca amirlerinin denetiminde olduğu da ifade edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eyalet polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastane yönetimi durumu AHPRA'ya bildirdi. Kadının sahte belgelerle hastanede çalışmaya başlamasıyla ilgili de kurum içi inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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