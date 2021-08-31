Arkadaşının HES kodu ile bilet alan temaslı yolcu, denetimde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arkadaşının HES kodu ile bilet alan temaslı yolcu, denetimde yakalandı

Arkadaşının HES kodu ile bilet alan temaslı yolcu, denetimde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, şehirler arası otobüsle seyhat eden Öykü Umay Kırmızı (19), polis ekiplerinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıktı.

KIRIKKALE'de, şehirler arası otobüsle seyhat eden Öykü Umay Kırmızı (19), polis ekiplerinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıktı. Arkadaşının HES kodu üzerinden bilet aldığı anlaşılan yolcu ile otobüs firmasına 4 bin 50'şer TL. para cezası uygulandı. Kırmızı karantinaya alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent çıkışında şehirler arası otobüslere denetim yaptı. Durdurulan otobüslerde sürücüler ile yolcuların HES kodu sorgulamaları yapıldı. Kırşehir'den Ankara'ya gittiği öğrenilen Öykü Umay Kırmızı'nın HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi. HES uygulamasında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan Kırmızı'yı 4 bin 50 TL para cezası keserek karantinaya gönderen ekipler, otobüs firmasına da 4 bin 50 TL ceza uyguladı.Kırmızı'nın, otobüs biletini almak için arkadaşının HES kodunu kullandığı tespit edildi.


Arkadaşının HES kodu ile bilet alan temaslı yolcu, denetimde yakalandı
Arkadaşının HES kodu ile bilet alan temaslı yolcu, denetimde yakalandı
Arkadaşının HES kodu ile bilet alan temaslı yolcu, denetimde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adamın ölüsüyle karşılaşıldı
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adamın ölüsüyle karşılaşıldı
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Ali Öztürk Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Arkadaşının HES kodu ile bilet alan temaslı yolcu, denetimde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 23:32:03. #1.16#

title