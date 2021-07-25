Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü

Kayseri'de, zil sesini duymadığı için kapıyı açmayan arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen 27 yaşındaki Mehmet Demirezen, bulunduğu yere sıkıştı. Banyoya duş almaya giren ev sahibi ise havalandırma boşluğundan sarkan ayakları görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Demirezen'in öldüğünü belirledi. Ev sahibi ise öğrendikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Yozgat'ta kasaplık yaptığı öğrenilen Mehmet Demirezen, Kurban Bayramı sonrası arkadaşı M.M. ile görüşmek için Kayseri'ye geldi. Arkadaşı M.M'nin yaşadığı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki 3 katlı binaya gelen Demirezen, zili çaldığında kapıyı açan olmayınca apartmanın çatısına çıktı.

SARKAN AYAKLARI GÖRÜNCE POLİSE HABER VERDİ

3'üncü kattaki eve ulaşmak için havalandırma boşluğuna giren Demirezen, bulunduğu yere sıkıştı. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen M.M. ise zil sesini duymayarak banyoya duş almak için girdi. Banyonun havalandırma boşluğundan sarkan ayakları gören M.M, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirezen'in yaşamını yitirdiği belirlerken M.M ise acı olay karşısında yıkıldı. İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demirezen, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç