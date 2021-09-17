Arkadaşına mesaj yazıp kayalıklardan atladı
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde 20 yaşındaki genç, annesine ve arkadaşına iki veda mesajı gönderdikten sonra 35 metre yükseklikteki kayalıklardan atlayıp intihar etti.
Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, markete gidip çerez ve içecekler alıp arkadaşlarıyla son kez vakit geçirdikten sonra yanlarından ayrılan A.E (20), ilk önce annesiyle ilgili mesaj yazdı.
Genç,
Daha sonra ikinci mesajı yazan ve bunlar arkadaşlarına atan A.E, çıktığı kayalıklardan atlayarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.