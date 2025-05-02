Arka Sokaklara yıldız oyuncu dahil oldu! Arka Sokaklar Gökçe kimdir?

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, yeni sezonunda heyecan verici bir gelişmeyle izleyicilerini karşılıyor. Sevilen diziye güçlü bir kadın karakter katıldı. Peki Arka Sokaklar'ın Gökçe'si kimdir? Gökçe karakterine hayat veren Yasemin Allen hakkında merak edilenleri sizin için derledik. Peki, Arka Sokaklar Gökçe kimdir?

ARKA SOKAKLAR GÖKÇE KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna katılan Gökçe Kurt karakteri, başarılı oyuncu Yasemin Allen tarafından canlandırılacak.

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Yasemin Allen, 1989 doğumlu Türk-İngiliz kökenli bir oyuncudur. Daha önce "Strike Back" dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova ve "Türk Dedektif" dizisinde Dedektif Ayşe Farsakoğlu karakterlerini canlandırmıştır. Arka Sokaklar dizisindeki rolü için, eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan atış eğitimi alarak silah kullanımında kendini geliştirmiştir.

Yasemin Allen'ın canlandırdığı Gökçe Kurt karakteri, Aylin Komiser'in vedasının ardından ekibe katılmıştır. İlk olarak kritik bir operasyon sırasında ekip ile yolları kesişir ve sergilediği performansla Rıza Baba'nın güvenini kazanır. Ancak ekibin diğer üyeleriyle uyum sağlaması zaman alacaktır.

Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümleriyle her Cuma saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaktadır.