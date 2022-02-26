Arka Sokaklar Selin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden ayrıldı mı?

İSTANBUL (Haberler.com) - Arka Sokaklar Selin diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Oya Okar'ın canlandırdığı Selin karakterinin hayatını kaybetmesi ve ölüm sahnesi sosyal medyaya adeta damga vurmuştu. Kanal D ekranlarının sevilen dizisinde Oya Okar'ın ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmekte. Peki, Arka Sokaklar Selin ayrıldı mı? Arka Sokaklar Selin öldü mü, nasıl, Oya Okar diziden neden çıktı? Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar diziden ayrıldı mı, öldü mü? İşte detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR SELİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Terörle Mücadele Şubesi'nden 4 yıl önce ekibe transfer olan Selin Komiser, profesyonel anlamda ekibin, özel hayatında ise Mesut'un göz bebeği… Arka Sokaklar dizisi oyuncuları arasında Selin karakteri araştırılıyor. Oya Okar'ın hayat verdiği Selin'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Arka Sokaklar Selin'in ölüp ölmeyeceği bu akşamki yeni bölümde belli olacak. Yeni bölümde Cemal ve Ezgi yine zor bir durumun içerisinde kalmıştır. Onlar bundan kurtulmaya çalışırken ekip seri katilin peşindedir. Selin basın açıklaması yapar. Ancak bu durum onu tehlikenin içine atacaktır. Selin'in hedef olduğu veyaralandığı görülmekte. Ancak henüz net bir bilgi gelmedi.

OYA OKAR KİMDİR?

Oya Okar, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi tıp profesörüdür. Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde hem lisans, hem de yüksek lisans eğitimi aldı.

2005 yılında "Şöhret" dizisinde ablasını canlandıran Ahu Türkpençe'yi kıskanan, lüks ve ün takıntısı olan "Gülçin" isimli genç kızı oynadı. 2007 yılında çekilen "Doktorlar" dizisinde Gülümsün karakterini canlandırdı. 2008 yılında "Düğün Şarkıcısı" dizisinde Erkan Can, Hatice Aslan gibi usta isimlerle birlikte oynadı.

2011 yılında TRT 1'de oynayan, Bosna savaşını anlatan "Mavi Kelebekler" dizisinde Burak Hakkı ile oynadı.

Oya Okar'ın da oynadığı, 14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren "Zeytin Tepesi" dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi'nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi.

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