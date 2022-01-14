Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin son yayınlanan fragmanında Rıza Baba vuruluyor. Bunun akabinde, Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden mi çıkacak? Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar Rıza Baba ölecek mi, neden vuruldu, iyileşir mi? merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 610. Bölüm Fragmanı yayında! Rıza Baba, evinden çıktıktan sonra suikasta uğruyor!

Rıza Baba, evinden çıkıp arabasına gitmektedir. Bu sırada ona kimliği belirsiz birisi yaklaşır. Adam, Rıza Babaya üç el ateş eder. Rıza Baba kanlar içinde yere yığılır. Rıza Baba ölüyor mu? Ona ateş eden adam kim?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLECEK Mİ? ZAFER ERGİN DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Arka Sokaklar yayınlanan son fragmanında Rıza Baba evinden çıktıntan sonra silahla vuruluyor. Bunun akabinde izleyiciler Rıza baba ölecek mi, diziden çıkacak mı merak etmişti. Rıza Baba ölecek mi henüz bilinmiyor. Rıza Baba diziden ayrılacak mı, ölecek mi, iyileşecek mi tüm soruların cevaplarını 14 Ocak Cuma günü yeni bölümde izleyerek görmüş olacağız.

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Rıza Baba karakterini "Zafer Ergin" canlandırmaktadır.

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin (d. 30 Ağustos 1942), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir.

2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.

9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada 14 yıldır oynadığı Arka Sokaklar dizisi hakkında "İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim hâlinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin edersiniz." dedi.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

24 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 609. Bölümünde Rıza Babanın, ekibi silen tavırları büyük üzüntü yaşatıyor!

Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekibimiz ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.

Mesut'un tutuklanma haberi ekibimizin gündemini değiştirir. Mesut'un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibimize Mesut'u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır; fakat, bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil'in planları henüz bitmemiştir.

Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet'i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekibimiz muhbirleri Cevdet'i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.

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