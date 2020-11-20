Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Arka Sokaklar hangi gün, hangi kanalda? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!
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Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Arka Sokaklar hangi gün, hangi kanalda? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

20.11.2020 09:24 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:27
Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Arka Sokaklar hangi gün, hangi kanalda? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

Yıllardır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sezon cuma akşamları izleyiciyle buluşacak olan Arka Sokaklar dizisi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR 565. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba, Engin Müdürün akıllı planıyla Civan'ın elinden kurtulmayı başarır. Bu plan Civan'ı ölüme, kardeşi Nuran'ı da tekrar hapse yollar. Terör örgütüne karşı alınan bu başarılı baskın ve operasyonlar Servan'ın canını sıkar. Servan, Civan'ın da bağlı olduğu örgütün üst düzey sorumlusudur. Servan intikam yeminleri eder. İlk hamlesi ise, Ümit Amir olur. İstanbul'daki görevini tamamlayıp Nuran'ı adalete teslim eden Ümit Amir, Ankara'ya doğru yola çıkar. Hava alnına gittiği sırada içinde bulunduğu Taksi sahte polisler tarafından durdurulur. Terör örgütünün adamlarının durdurduğu taksiye Servan girer. Ümit'i rehin alan Servan, ekibimize bir video yollar. Bu videoda Servan, Ümit Amiri infaz etmektedir. Bu görüntüleri izleyen ekibimiz -özellikle de Cemal- nefret dolu şaşkınlık yaşarlar. Servan eylemlerinde durmaz ve hedefine Rıza Babayı koyar. Servan, gecenin bir vakti Rıza Babaların evini ateşe verir. Bu sırada Rıza Baba ve ailesi içeride uyumaktadır.

ARKA SOKAKLAR 566. BÖLÜM FRAGMANDA NELER OLDU?

Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Arka Sokaklar hangi gün, hangi kanalda? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

Servan, örgütüne başarılı operasyonlar düzenleyen ekibimize kin beslemeye devam etmektedir. Ümit Amiri infaz ettikten sonra hedefine Rıza Babayı alır. Rıza Baba ve ailesi gece uyudukları sırada Servan ve adamları evi kundaklarlar. Yanmaya başlayan evden çıkmaya çalışan Soylu Ailesi, terör örgütünün açtığı yaylım ateşi yüzünden tekrar eve sığınırlar. Bir taraftan alevler, bir taraftan silahlar ailemizi ölümle karşı karşıya getirir.

Bu saldırı sonrasında Rıza Babanın eşi hastanelik olur. Yoğun bakıma alınan Ayla, ölümle yüz yüzedir. Dışarıda ise, Soylu Ailesi ondan gelecek mutlu haberi beklemektedir. Özellikle Rıza Baba, hayat arkadaşının düştüğü durumdan dolayı perişan haldedir.

ARKA SOKAKLAR 566. BÖLÜM 2. FRAGMANDA NELER OLDU?

Rıza Baba ve ailesine karşı eylemde bulunan Servan, ekibin hedefine giriyor. Onu bulmak için büyük çaba harcayan ekibimiz bir rehine olayında Servan'a ulaşıyorlar. Servan küçük bir kızı rehin almıştır. Kızın üzerine de yüklü miktarda bomba yerleştirir. Ekip, kızı bulmak için yaptıkları operasyonlardan eli boş döner. Kaybettikleri her dakika küçük kızın hayatı için büyük bir risk oluşturur. Buluşma yerine geldiklerinde kızın içinde bulunduğu binada büyük bir patlama gerçekleşir.

İyice köşeye sıkışan Servan, kanlı eylemlerini gözünü kırpmadan gerçekleştirmektedir. Ekip ise, ona giderek daha da yaklaşır. İçinde Servan'ın olduğu düşünülen bir arabayı ekibimiz takibe alır. Fark edildikleri sırada kaçana araba şarampole yuvarlanır. Araba büyük bir patlama ile infilak eder.

Servan'ın üzerine bombalar bağladığı küçük kız kim? Kız ölümden kurtulabildi mi? Servan, şarampole yuvarlanıp patlayan arabadan sağ kurtuldu mu?

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