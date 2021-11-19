Arka Sokaklar fragman izle! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı! Arka Sokaklar 604. Bölüm fragmanı! Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı izle!

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Arka Sokaklar SON BÖLÜMDE NE OLDU?

603. bölümünde ekip, araştırmayı derinleştirip Samir'in peşine düşüyor!

Mesut, Selin ve müfettiş İdil izbe bir sokakta öldürülen kağıt toplayıcısı Javid üzerine araştırma yapmaya başlar. Javid'in ülkemizdeki tek yakını, Türkiye'ye göç etmeden önce ülkesinde hakimlik yapan Kadim'dir. Kadim ile görüşen Mesut bir sonuç elde edemez

Müfettiş İdil'in istihbarat'tan edindiği bilgi ve Mesut ile Selin'in yaptığı araştırma sonucunda elde edilen deliller, cinayeti işleyenin İkbal adında bir göçmen olduğunu gösterir. Derinleştirilen araştırma ile İkbal'in çeşitli suçlar işleyen bir örgütün parçası olduğunu ve bu örgütün liderinin Samir olduğu anlaşılır. Samir ve İkbal'in asıl hedefinin Javid olduğuna inanmayan Mesut ve İdil, ekipten affını isteyen Cemal'in yardımı ile soruşturmayı derinleştirirEmekli polis Muhammer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılması haberini alan Engin, eski şefinin başına ne geldiğini öğrenmek için olayı soruşturmaya başlar. Muhammer'in telefon kayıtlarından ulaşılan numara bir kız öğrenci yurdundan sinyal verir. Soruşturma için yurda giden Engin, yurt güvenliklerinin cesetleri ile karşılaşır. Yurtta görevli diğer güvenlik Davut ise ortadan kaybolmuştur. Tüm deliller suçlunun Davut olduğunu işaret eder. Ekip, işlenen cinayetlerin ve Muhammer'in yaralanmasının şüphelisi olarak Davut'un peşine düşerArda görevdeyken İstanbul'u gezen Alexandra, bindiği taksinin şoförü tarafından dolandırılır. Alexandra'yı dolandıran şoför aynı zamanda taksiyi çalmış olan bir suçludur. Arda ve ekibimiz, Alexandra'yı kurtarmak için harekete geçerTürkiye'ye dönmek için eşi Asiye'yi ikna eden Metin, Latif'in mandırasında çalışmaya devam eder. Mandıraya gelen restoran zinciri sahibine büyük bir satış gerçekleştirir

Arka Sokaklar KONUSU

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube'de görev yapan 'sivil' bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve 'babalığıyla' yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba;ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar

Arka Sokaklar OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Tunç Oğuz (Arda), Perihan Ünlücan (Avukat Pınar), Gizem Terzi (Polis memuru Sinem), Oğuz Peçe (Emre), Deniz Çatalbaş (Aslı), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Hülya Kalebayır (Ayla), Elvan Dişli (Pınar), Gaye Gürsel (Esra), Kerimhan Duman (Tunç), Furkan Göksel (Metin), Ecem Öz (Şule), Mustafa Efe Günay (Haydar Berk), Ada Baykan (Zeyno), Onurcan Sesli (Efe), Garip Kont

Arka Sokaklar 604. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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