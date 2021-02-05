Arka Sokaklar dizisi nerede çekiliyor? Arka Sokaklar hangi şehirde, hangi ilçede, hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar dizisi nerede çekiliyor? Arka Sokaklar hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.