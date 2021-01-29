Arka Sokaklar dizisi Ayla kimdir? Hülya Kalebayır Çelik (Ayla Soylu) kimdir, kaç yaşında?

Arka Sokaklar dizisi Ayla kimdir? Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar oyuncularından Ayla'nın kim olduğu merak edildi. Arka Sokaklar Ayla kimdir, gerçek adı nedir, nereli, kaç yaşında gibi detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar dizisinde oynayan Ayla karakterinin gerçekte kim olduğu merak edildi. Arka Sokaklar Ayla kimdir, gerçekte adı nedir merak edenler için detaylar yazımızda...

ARKA SOKAKLAR AYLA KİMDİR?

Hülya Kalebayır Çelik (Ayla Soylu) 1969 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen isim, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Tiyatro sahnelerinde daha çok gördüğümüz Hülya Kalebayır Asiye Nasıl Kurtulur, Keşanlı Ali Destanı, Yedi Kocalı Hürmüz, gibi çok önemli oyunlarda sahne aldı.

Televizyonda Melekler Adası ve Köpek isimli dizilerde rol alan deneyimli oyuncunun televizyon kariyerinde ki en önemli adım Arka Sokaklar oldu. Bu dizide Ayla Çelik karakterine can veren usta oyuncu Filiz Taçbaş'ın yerine diziye katıldı.

Oyuncunun Türkiye tarafından tanınırlığını artıran ise eski Trabzonspor ve Milli futbolcu Lemi Çelik ile yaşadığı boşanma süreci oldu. Bu süreçte magazin basınında sıkça gündeme gelen isim9 Ekim 1995 yılında evlendiği Lemi Çelik'ten 2012 yılında boşandı. İkilinin bu evlilikten Su adlı bir kızı oldu.

Hülya Kalebayır Çelik Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Ayla Çelik karakterini oynuyor.