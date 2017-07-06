Arka Sokaklar'da Aşkları Başlayan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş Yeniden Bir Arada

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da aşkları başlayan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çifti 2008 yılında evlenmiş, 6 yıl sonra çift ayrılmıştı. Eski karı-koca bir arada görülünce "Yeniden evlenecekler mi? sorusu akıllara geldi.

İKİLİ GELİNLİKÇİDEN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ

Gamze Özçelik 2008'de Büyükada'da gizlice evlendiği Uğur Pektaş'tan oğulları Murathan'a rağmen 2012'de boşanmıştı. Kanal D'de yeni başlayan 'D Magazin'in iddiasına göre; eski karı-koca yeniden bir araya geldi. Hatta önceki gün Bağdat Caddesi'nde bir gelinlikçiden çıkarken görüldüler.