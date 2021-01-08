Arka Sokaklar Ceren kimdir? Ada Arca kimdir? Ada Arca nereli ve kaç yaşında?
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Arka Sokaklar Ceren kimdir? Ada Arca kimdir? Ada Arca nereli ve kaç yaşında?

08.01.2021 23:36 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:40
Arka Sokaklar Ceren kimdir? Ada Arca kimdir? Ada Arca nereli ve kaç yaşında?

Arka Sokaklar Ceren karakterinde rol alan Ada Arca, 2009 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Arka Sokaklar dizisi ile yaşayan Ada Arca ile ilgili merak edilenler haberimizde... Ada Arca nereli ve kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide Ceren karakterini canlandıran Ada Arca hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ada Arca kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ARKA SOKAKLAR CEREN - ADA ARCA KİMDİR?

Ada Arca, 7 Aralık 2009 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Kocaeli Büyüksehir Belediye konservatuarı Bale bölümünden mezun olmuştur. İlköğretim 4. sınıf öğrencisi olan Ada Arca okuldan arta kalan zamanlarında modellik ve bale yapmaktadır.

Asel sanatta müzik eğitiminin yanısıra bugüne kadar 8 reklam filminde rol alan Ada Arca, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Ceren karakterine hayat vermektedir.

Ada Arca'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Arka Sokaklar (Ceren) (TV Dizisi)

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