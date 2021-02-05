Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar 576. yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 577. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 576. Bölüm Fragmanı yayında! Dozunu kaçırdığı haplar yüzünden Selin'in ameliyatı iptal oluyor!

Selin, Nörinom rahatsızlığı yüzünden ameliyata alınır. Onu ameliyat edecek olan doktor, belirlediği miktarda ağrı kesiciyi almayan Selin'i ameliyat etmekten vazgeçiyor; çünkü Selin, o ilaçlar yüzünden oksijen depresyonuna giriyor. Bu olay Mesut'u çileden çıkartıyor. Kendince sert önlemler alan Mesut, Selin'in de bu önlemlere uymasını istiyor.

Servet Amca, Rıza Baba ve ekibi ile olan savaşında hamlelerine devam eder. Bahar'ın dayısı Arif'i kullanarak Rıza Babayı dize getirmeye çalışır. Arif'e ait görüntülerinin olduğunu söyleyen Servet, Rıza Babayı ayağına kadar çağırma cüretini gösterir. Rıza Baba ise, Servet'in elindeki bu koz yüzünden zor anlar yaşamaktadır.

Bahar, kendisine eziyet eden Zafer'in sorgu odasında olduğunu öğrenir ve odaya girer. Zafer, karşısında onu görünce büyük şok yaşar. Bahar, elindeki silah ile Zafer'in üzerine yürür. Zafer ise, onu korku dolu gözlerle izler.

Zeliş, Nazike'nin telefonda konuşurken bahsettiği konu üzerine dehşete kapılır. Nazike, telefonun diğer ucundaki kişiye radyoterapi ve kemoterapi sürecinden bahseder. Bu sürecin de 3 ay sürmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu ifade eder. Zeliş, bu duyduklarını Tekin ile birlikte babasına anlatır. Çoban Ailesi, Nazike'nin kansere yakalandığını düşünür.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR 577. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 577. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 576. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 5 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont