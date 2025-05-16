Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Mayıs Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 713. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 16 Mayıs Cuma akşamı 713'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çoban gizli görevde!

Rıza Baba Hüsnü'ye ve Candan'a gizli operasyon görevi verir! Mesut ve Zeki ise kızlarla olan fazla samimiyetlerinden dolayı tehlikeli sulardadır!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 712. bölümünde bilim insanlarını taşıyan bir uçağın düşme nedenlerini araştıran ekip bambaşka bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

İçinde savunma sanayii konusunda uzman bir grup insanı taşıyan bir uçak düşer. Kazanın nedenini araştıran ekibimiz uçağın şaibeli bir biçimde düştüğü gerçeğini ortaya çıkarır. Yurtsever bilim insanları tarafından yürütülen önemli bir projeyi engellemek için çalışan bir çeteye ulaşılır.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar dizisini Kanal D platformlarından CANLI izleyebilirsiniz.