Arka Sokaklar 723. bölüm, SON BÖLÜM tek parça izleme linki var mı?

Arka Sokaklar 723. bölüm, SON BÖLÜM tek parça izleme linki var mı?
Güncelleme:
Kanal D'de her cuma akşamı D Media yapımcılığında ekranlara gelen Arka Sokaklar, Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden biri olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Fenomen dizi bu akşam 723. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkarken yine temposu yüksek, duygusal ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekecek. Diziyi canlı ve HD kalitede izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor.

Yıllardır ekranların vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar, bu hafta da sürükleyici hikayesiyle sevenlerini ekran başına davet ediyor. Her zamanki yayın günü ve saatinde seyirciyle buluşacak olan dizi, yeni bölümüyle heyecanı bir kez daha zirveye taşıyacak. Peki, 723. bölüm için canlı yayın imkânı var mı? Ayrıca, son bölümün tek parça izleme linki erişime açıldı mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem mesleki hem de kişisel yaşamlarını konu alan uzun soluklu bir polisiye dizisidir. Suçla mücadele eden bu ekip, bir yandan da kendi iç dünyalarındaki zorluklarla baş etmeye çalışır. Dizide; cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadele gibi birçok farklı dosya ekrana taşınır.

Aksiyon dolu operasyonlar, kovalamacalar ve dramatik olaylar dizinin temposunu belirlerken, yer yer kullanılan mizahi sahneler denge unsuru oluşturur. Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat değerleriyle hareket eder. Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları ise yapımın duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Bizim artık kaybedecek bir şeyimiz yok!" Mesut ve Selin, Cevher'in bıraktığı izleri konuşuyor. İkili arasında şımarık yakınlaşmalar...

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE ÖNE ÇIKANLAR

dem Hoca ve ailesini Cevher'in elinden kurtarabilecek mi? Hüsnü yoğun bakımdadır ve sevenleri için gergin bekleyiş devam etmektedir. Ali emniyete getirilir. Herkes heyecanla onu görmeyi beklemektedir ama karşılarına çıkan Ali eski silah arkadaşları değildir. Adem hocanın savunma projesi hala birilerini rahatsız etmektedir. Adem'i etkisiz hale getirme işi Cevher'e verilir. Barış'ın tayin istemesi Merve'yi hayal kırıklığına uğratır. Öte yandan Sude tehlike altındadır.

723. BÖLÜM İZLEME ALTERNATİFLERİ

Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri, dizinin yayınlandığı televizyon kanalı üzerinden canlı olarak veya dijital platformlarda tek parça halinde izlenebiliyor. İzleyiciler, önceki bölümlere ait tekrarları ve öne çıkan sahneleri de bu platformlardan takip edebilirler.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

Osman DEMİR
