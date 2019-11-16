Arka Sokaklar 532. bölüm fragmanı yayımlandı! Saldırıya uğrayan Selin'e ne olacak?

16.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:37

Arka Sokaklar 532. bölüm fragmanı ekrana geldi. Ezgi, sonunda Nadir'in gerçek yüzünü görür. Ancak ekibi bekleyen zorlu bir operasyon vardır. Zeliş ise babası Hüsnü ile sert bir tartışma içerisine girer. Arka Sokaklar 532. bölüm Selin'in operasyon sırasında başına beklenmedik olay gelir. Arka Sokaklar fragman ve yeni bölüm haberimizde…

Arka Sokaklar Son Bölüm Full İzle…

ARKA SOKAKLAR 532. BÖLÜM FRAGMANI

Karakola yerleşen ekip yalnız değildir, onları takip eden terörist grup ekibe pusu kurar. Ekibe baskın yapmak için bekleyen hainler, aynı zamanda yaşananlara da anlam vermeye çalışır.

Nadir'i yakalanır ve Ezgi, gerçekleri öğrenir. Manevi amcası Nadir'in bir katil olduğu gerçeği ile yüzleşir, tepkisi ağır olur. Zeliha'nın erkek arkadaşının da içinde olduğu bu grup kontrolü ele alır. Hüsnü olayı Zeliha'ya anlatmaya çalışsa da Zeliha buna inanmak istemez ve babasını suçlar.

Operasyon sırasında beklenmedik anda pusuya düşürüldüğünü anlayan ekipte Selin saldırıya uğrar. Peki, Selin ne olacak?

531. BÖLÜM ÖZETİ

Engin, Savcı Ceyda'nın öldürülmesinden sonra kendini kaybeder. Rıza Babadan habersiz ekip ile birlikte Nadir'in evini basar. Onu sert bir şekilde sorgulamaya başlar. Hüsnü ve diğerlerinin engellemelerini ise önemsemez. Bu baskın Rıza Babanın kulağına gider. Rıza Baba, Nadir'in evine geldiğinde Engin Müdür ile büyük bir tartışmanın içine girer. Engin Müdür, ekipten ayrılıp Nadir dosyasının peşini bırakır. Gizli teşkilatın oluşmasında rol oynayan Müsteşar, Engin Müdürü ikna eder; fakat Engin, ekibin dışında tek başına Nadir'in peşine düşer. Bu sırada Kurye yeni bir canı daha alır. Bu olayda Kurye'yi tanıyan Alman Polisi Nadya (Wilma Elles), Engin Müdür ile çalışmaya başlar; çünkü öldürülen kişi Nadya'nın kız kardeşidir.

Nadir ise, ekibin baskınından dolayı çok öfkelidir. Bunun acısını almak için ekibe savaş açar. Bu uğurda yanında olacak kişi de Ezgi olur. Ezgi, manevi amcasına yapılanları doğru bulmadığı için ekibinin yerine Nadir'in tarafını tutar. Ona göre Nadir masum bir işadamıdır. Nadir'e verdiği ilk bilgi ile de Müsteşar, Kurye tarafından öldürülür.