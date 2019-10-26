Arka Sokaklar 529. bölüm fragmanı yayımlandı! Arka Sokaklar son bölüm

26.10.2019 10:21

Hüsnü vuruluyor mu? 529. yeni bölüm fragmanında operasyon sırasında tuzağa düşürülen ekipten Hüsnü'nün bir an yere yığıldığı görülüyor. Ali de yeniden baba olma heyecanı ile yüz yüzedir. Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

Arka Sokaklar Son Bölüm Full İzle...

529. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Engin Müdür ile Ceyda kafa kafaya verip operasyon ile ilgili detayları belirlerler. Mesut, Hüsnü, engin ve diğerleri olay yerine geldiklerinde aslında bir tuzağın içinde olduklarını anlarlar ancak çok geçtir. Bir anda yaylım ateşine tutulan ekipten Hüsnü vurulur.

Pınar'ın bir anda yere yığılması Ali'yi telaşlandırır ve aile ile birlikte hastaneye giden çift bir bebeklerinin olacağını öğrenir.

Nazike'nin başı derttedir! Kendini bir anda tanımadığı bir arama dolusu aracın içinde bulan Nazike korkudan ne yapacağını bilemez. Mesut ile Selin ise bir günü kendilerine ayırarak işin gerginliğinden uzaklaşmak isterler.

528. BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ile Engin Müdür, uluslararası suç şebekesinin patronu Nadir'i yakalamak isteyen Savcı Ceyda ve Müsteşar Kemal'in planını kabul eder.

Müsteşar Kemal'den gelen telefonla şaşkınlığa uğrayan Rıza Baba, ikinci şoku ise teklifini duyunca yaşar. Müsteşar Kemal, suç örgütünün başındaki kişi olan Nadir Alacalı'yı uzun süredir yakalamaya çalıştığını ve bu dosyaya ekibi de dahil etmek istediğini açıklar. Savcı Ceyda'nın da gizli yapılanmanın içinde olduğu görülür. Ceyda, iki ekibin ortak çalışmasıyla Nadir'i yakalayabileceklerini söyler.

Rıza Baba ve Engin Müdür, bu teklifi değerlendirirler. Hüsnü, Mesut, Ali ve Hakan dışındaki diğerleri bu yapılanmanın dışında kalacaklar. Rıza Baba, müsteşarı arayarak ortak çalışmayı kabul ettiğini söyler ancak, gizli yürütülecek olan bu ortak çalışma açığa çıkarsa sadece kendisini sorumlu olarak adaletin önüne çıkartması şartını koşar. Ekip dönülmez bir yola girmiştir.