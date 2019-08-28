Arka Sokaklar 14. sezon fragmanı: Komiser Mesut (Şevket Çoruh) kadroda mı?

28.08.2019 16:22

Arka Sokaklar 14. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Türk televizyon dizilerinin en uzun süredir ekranda olma rekorunu kıran fenomen dizi heyecanla bekleniyor. Rıza baba ve iş arkadaşları, Cuma akşamları Kanal D ekranlarına gelmeye devam edecek. İki oyuncunun diziden ayrılması sonrasında hayranları Şevket Çoruh'un yani Komiser Mesut'un yeni sezonda olup olmadığını merak ediyorlar. Arka Sokaklar 14. sezon fragmanı, diziye yeni katılanlar, ayrılanlar ve detaylar haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 14. SEZON FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha 'yaşanır' bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube'de görev yapan 'sivil' bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve 'babalığıyla' yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

ŞEVKET ÇORUH KADRODA MI? YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. Sezonu ile yakında Kanal D'de!

DİZİDEN AYRILANLAR

Sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Arka Sokaklarda13 sezondur dizide yer alan Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldı. Göksel'in ayrılık haberinin ardından 9 sezondur Rıza Baba'nın kızını oynayan İpek Yaylacıoğlu da diziye veda etti.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'n 13. sezon finalinde ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın bulunduğu adrese gider. Polisleri fark eden Nejat ve adamları arasında çatışma çıktı. Nejat bu karmaşada kaçmayı başardı. Volkan onu görür ve peşine takıldı. Kovalamaca sırasında Nejat'ı kaybetti. Nejat, saklandığı yerden kalktı ve sırtı dönük olan Volkan'ı vurdu. Sevdiği adamı kanlar içinde bulan Hande yıkıldı. Volkan hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Ancak Volkan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.